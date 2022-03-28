путин нацелился на еще одну украинскую АЭС? Появились тревожные данные

Основные данные с украинских фронтов

Украинские воины уже 33 сутки сдерживают российско-оккупационные войска. Оборонная операция продолжается на востоке, северо-востоке и юго-востоке. Продолжаются бои в Топольском, Камянке, Сухой Камянке. Враг пытается выдвинуться в направлении Запорожья и Гуляйполя, но его сдерживают.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке.

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В Волынском и Северском направлениях обстановка контролируемая, но как стало известно из предыдущих данных военных, ведется воздушная разведка по направлениям Ковель, Вараш, Сарны. Особенность одного из городов, Вараша, в том, что он находится в четырех километрах от Ровенской АЭС. Напомним, территории уже двух атомных электростанций — Чернобыльской и Запорожской уже захвачены российскими войсками. Из-за действий россиян, экологическая безопасность под угрозой.

Авдеевское направление — противник штурмует украинские позиции в районе Верхнеторецкого.

Киев — враг пытается прорвать оборону с северо-запада и востока, чтобы взять под контроль населенные пункты и ключевые автомагистрали.

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Юг — усилия украинских военных сосредоточены на обороне Кривого Рога, Запорожья, Николаева и удержании участков морского побережья.

Донецкое и Луганское направление — отбиты 5 атак врага, уничтожены 2 танка, БМП и авто.

Как ранее писал "Телеграф", количество сбитых российских самолетов перевалило за 120, а танков — за 580.