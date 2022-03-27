Укр

Самолетов уже за 120: новые данные о потерях россии в Украине

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Украинские поля заполнены подбитой техникой Новость обновлена 27 марта 2022, 09:40
Украинские поля заполнены подбитой техникой

Технику оккупантов или уничтожают, или захватывают для работы на пользу Украине

Война против Украины дорого обходится россии — за более чем 30 дней с момента нападения на нашу страну вооруженные силы РФ потеряли около 16 600 человек личного состава, 582 танка, 1664 боевые бронированные машины.

Об этих и других российских потерях сообщается в сводке Генштаба Украинских вооруженных сил.

Воздушные силы Украины за сутки сбили самолет, 12 беспилотников и две крылатые ракеты российских военных. Таким образом количество в этих категориях потери рф:

  • самолетов — 121
  • вертолетов — 127
  • БПЛА — 56.

Потери россиян в небе даже стали причиной того, что они стали чаще использовать ракеты дальнего действия из-за серьезных потерь в авиации.

Также российские войска несут потери и в системах противовоздушной обороны — за все время войны 52 единицы, артиллерийских системах — 294 ед., реактивных систем залпового огня — 93, военные машины — 1144, корабли — 7, цистерны с топливом — 73, спецтехника — 21, пусковые установки — 4.

Ранее "Телеграф" писал, что в Авдеевке российско-оккупационные войска применяют в Украине запрещенные бомбы.

Теги:
#Россия #Потери
Украинские поля заполнены подбитой техникой
Украина
Самолетов уже за 120: новые данные о потерях россии в Украине
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