Укр

Россияне терпят неудачу с обходом защиты неба Украины - британская разведка

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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Неразорвавшийся снаряд в Харькове Новость обновлена 27 марта 2022, 08:01
Неразорвавшийся снаряд в Харькове

россия боится, что украинские силы ПВО будут сбивать их самолеты.

На 32-й день полномасштабного вторжения рф в Украину оккупанты продолжат полагаться на ракеты или бомбы, запущенные с дальнего расстояния из российского воздушного пространства.

Об этом свидетельствуют данные военной разведки Великобритании в Twitter.

Свежие факты и аналитика — достоверно о войне с россией

В обнародованном отчете 26 марта выделены три основных момента текущей фазы войны:

  • силы россии продолжают наносить удары по всей территории Украины, включая многие цели в густонаселенных гражданских районах;
  • россия и дальше будет полагаться на ракеты или бомбы, запущенные с далекого расстояния из воздушного пространства рф, чтобы украинские силы противовоздушной обороны меньше поражали их самолеты;
  • по данным США, частота отказов этого оружия составляет до 60%, что усугубит российскую проблему все более ограниченных запасов и заставит вернуться к менее сложным ракетам или подвергать самолеты большему риску.

Отметим, что согласно свежим картам боев, российские военные показывают свою неэффективность, в то время как контратаки украинцев — продуманы и результативны.

По данным Генштаба, за предыдущие сутки поражен 1 самолет, 12 БПЛА разных типов и 2 крылатые ракеты противника.

Теги:
#Великобритания #Россия #Разведка #ВСУ
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