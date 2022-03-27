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Оккупанты меняют топливо и еду на алкоголь - Генштаб ВСУ

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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Противник продолжает нести значительные потери Новость обновлена 27 марта 2022, 08:00
Противник продолжает нести значительные потери

Оккупанты терроризируют местное население, мародерствуют, похищают людей.

Противник продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины.

В течение месяца войны враг понес значительные потери. Несмотря на это, военно-политическое руководство не откажется от продолжения совершения преступных действий.

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По имеющейся информации, на временно-оккупированной территории автономной республики Крым, в медицинские учреждения города Севастополя ежедневно прибывает в среднем от 50 до 100 раненых.

Нравственно-психологическое состояние войск противника остается низким.

По маршрутам движения российских военных колонн по территории республики Беларусь отмечаются редкие факты продажи военнослужащими топлива и провизии, или их обмена на спиртные напитки.

Враг не оставляет попыток пополнить потери автомобильной техники и наладить тыловое обеспечение своих боевых частей.

Оккупанты продолжают терроризировать и запугивать местное население на временно занятых территориях. Имеют место редкие случаи мародерства, похищения людей и имущества.

На Донецком и Луганском направлениях группировкой Объединенных сил отражены 7 вражеских атак. Украинскими воинами уничтожены 8 танков, 8 единиц бронированной и 3 — автомобильной техники противника, один миномет. Утраты захватчиков в живой силе уточняются.

Группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки поражен 1 самолет, 12 БПЛА разных типов и 2 крылатые ракеты. Авиация Воздушных сил была задействована для истребительного прикрытия войск и объектов. Ударная авиация нанесла сокрушительные удары по определенным командованием целям и объектам оккупантов.

Отметим, оккупанты продолжают предпринимать попытки восстановить наступление на украинские города, однако из-за проблем со связью местами стреляет по своим.

Скорей всего россияне откажутся от своих планов по взятию Киева и Харькова, выведут оттуда свои войска и перебросят на Донбасс.

Теги:
#Россия #Генштаб #ВСУ
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