Украинские защитники бьют оккупантов умно и решительно: свежие карты боев в Украине

Заявления рф о каких-то успехах в Украине не подтверждаются

Российские военные, несмотря на заявления о якобы достижении каких-то целей под Киевом, показывают свою неэффективность, в то время как контратаки украинцев — продуманы и результативны.

Об этом говорят эксперты Institute for the Study of War, комментируя свои свежие карты, сообщает "Телеграф".

Честно и оперативно о войне в Украине — читайте на нашем канале в Телеграм

"Все более статичный характер боевых действий вокруг Киева отражает неспособность российских сил, а не какие-либо сдвиги в российских целях или усилиях в настоящее время", — говорится в сообщении.

Карта боевых действий Киев 27.03.2022

По мнению специалистов, Мариуполь в ближайшие дни могут "разделить пополам", хотя российские военные и несут в этом районе огромные потери, а бои там ведутся ожесточенно.

Карта боевых действий Мариуполь 27.03.2022

В то же время эксперты положительно комментируют действия украинских военнослужащих, в частности, под Харьковом.

"Украинские контратаки были предусмотрительными и эффективными, что позволило украинским силам отвоевать небольшие участки тактически или оперативно значимой территории без чрезмерного расширения своих сил", — сообщают в Институте изучения войны.

Карта боевых действий Украина 27.03.2022

Как сообщал "Телеграф", россия потеряла при попытке захвата Украины уже более 16 тысяч человек, и цифры эти растут с каждым днем.