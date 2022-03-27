Украинские защитники бьют оккупантов умно и решительно: свежие карты боев в Украине
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Заявления рф о каких-то успехах в Украине не подтверждаются
Российские военные, несмотря на заявления о якобы достижении каких-то целей под Киевом, показывают свою неэффективность, в то время как контратаки украинцев — продуманы и результативны.
Об этом говорят эксперты Institute for the Study of War, комментируя свои свежие карты, сообщает "Телеграф".
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"Все более статичный характер боевых действий вокруг Киева отражает неспособность российских сил, а не какие-либо сдвиги в российских целях или усилиях в настоящее время", — говорится в сообщении.
По мнению специалистов, Мариуполь в ближайшие дни могут "разделить пополам", хотя российские военные и несут в этом районе огромные потери, а бои там ведутся ожесточенно.
В то же время эксперты положительно комментируют действия украинских военнослужащих, в частности, под Харьковом.
"Украинские контратаки были предусмотрительными и эффективными, что позволило украинским силам отвоевать небольшие участки тактически или оперативно значимой территории без чрезмерного расширения своих сил", — сообщают в Институте изучения войны.
Как сообщал "Телеграф", россия потеряла при попытке захвата Украины уже более 16 тысяч человек, и цифры эти растут с каждым днем.