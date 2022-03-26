Укр

Россияне потеряли в боях 16,4 тысячи человек: свежие данные о потерях оккупантов

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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За сутки были ликвидированы еще около трех сотен захватчиков Новость обновлена 26 марта 2022, 10:56
За сутки были ликвидированы еще около трех сотен захватчиков

Потери врага постоянно растут с каждым днем

По состоянию на утро 26 марта, являющегося 31-м днем войны россии с Украиной, численность российской армии стала меньше на 16400 человек. Также в ожесточенных боях уничтожены 575 танков и более 1600 бронированных автомобилей противника.

Такие свежие данные показывает статистика враждебных потерь, которую обнародовал Генштаб ВСУ.

Почему россияне не удастся победить Украину в войне?

Стоит отметить, что за сутки удалось уничтожить около трехсот солдат и офицеров армии РФ — подсчеты до сих пор ведутся, ведь иногда конкретное число убитых врагов определить невозможно из-за продолжения обстрелов.

Впрочем, по состоянию на 26 марта потери оккупантов все еще впечатляют. Кроме уже упомянутого, россияне "избавились" от 1640 броневиков, 293 установок артиллерийского огня, 91 реактивной системы залпового огня, 1131 автомобиля, 73 цистерн с топливом и 19 единиц специальной техники. Разбиты две пусковые установки ОТРК.

Также украинские защитники продолжают работать на ликвидацию авиационной силы противника. В настоящее время известно об уничтожении 117 самолетов, 127 вертолетов, 56 беспилотников и 51 системы ПВО.

Добавилось потерь и среди техники флота — сейчас известно о семи кораблях и катеров, которые больше не смогут выполнять свои задачи.

Напомним, что украинские военнослужащие не забывают отчитываться о том, как уничтожается вражеская техника. Так, например, они показали обломки сбитого над одной из областей российского самолета.

Ранее мы рассказывали, как сейчас выглядит обезвреженный силами ВСУ военный корабль армии России "Саратов".

Теги:
#Украина #Россия #Война #Потери #Оккупанты
За сутки были ликвидированы еще около трех сотен захватчиков
Украина
Россияне потеряли в боях 16,4 тысячи человек: свежие данные о потерях оккупантов
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