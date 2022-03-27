Авдеевку несколько суток подряд обстреливают запрещенными бомбами (фото)

Жители Авдеевки живут под российскими обстрелами до 14 часов в сутки

Донецкая и Луганская области продолжают быть одной из самых горячих отрезков на линии фронта российско-украинской войны. Так, Авдеевку, находящуюся под контролем ВСУ, оккупанты уже несколько суток подряд обстреливают запрещенными Женевской конвенцией фосфорными бомбами.

Фотографиями ночной атаки рашистов с разрешения украинского лейтенанта поделился в своем Twitter корреспондент издания BuzzFeedNews Кристофер Миллер.

По его словам, он держит связь с местными защитниками, которые и рассказали ему о сложной ситуации в городе. Российская артиллерия "работает по городу" до 14 часов в сутки, выживать под обстрелами очень и очень трудно. Вдобавок к этому прилетают и фосфорные бомбы, которые являются запрещенным к использованию оружию.

"Телеграф" уже рассказывал, чем так опасны эти эти выжигательные боеприпасы и почему они получили "вето" от цивилизованного человечества на применение.

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Отметим, что по информации главы Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко, Авдеевка находится под обстрелами фосфорных бомб минимум двое суток. Такой вывод сделан из его отчета за 26 марта и сообщения вышеупомянутого иностранного журналиста за 27 марта.

Добавим, что такие снаряды российские войска взрывают не только на Донеччине. Официально зафиксировано использование белого фосфора на Киевщине — в Ирпене, а также в Луганской области.