Укр

Авдеевку несколько суток подряд обстреливают запрещенными бомбами (фото)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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Такое оружие очень опасно как для военных, так и для мирных жителей Новость обновлена 27 марта 2022, 08:18
Такое оружие очень опасно как для военных, так и для мирных жителей

Жители Авдеевки живут под российскими обстрелами до 14 часов в сутки

Донецкая и Луганская области продолжают быть одной из самых горячих отрезков на линии фронта российско-украинской войны. Так, Авдеевку, находящуюся под контролем ВСУ, оккупанты уже несколько суток подряд обстреливают запрещенными Женевской конвенцией фосфорными бомбами.

Фотографиями ночной атаки рашистов с разрешения украинского лейтенанта поделился в своем Twitter корреспондент издания BuzzFeedNews Кристофер Миллер.

По его словам, он держит связь с местными защитниками, которые и рассказали ему о сложной ситуации в городе. Российская артиллерия "работает по городу" до 14 часов в сутки, выживать под обстрелами очень и очень трудно. Вдобавок к этому прилетают и фосфорные бомбы, которые являются запрещенным к использованию оружию.

"Телеграф" уже рассказывал, чем так опасны эти эти выжигательные боеприпасы и почему они получили "вето" от цивилизованного человечества на применение.

Отметим, что по информации главы Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко, Авдеевка находится под обстрелами фосфорных бомб минимум двое суток. Такой вывод сделан из его отчета за 26 марта и сообщения вышеупомянутого иностранного журналиста за 27 марта.

Добавим, что такие снаряды российские войска взрывают не только на Донеччине. Официально зафиксировано использование белого фосфора на Киевщине — в Ирпене, а также в Луганской области.

Теги:
#Украина #Россия #Донецкая область #Война #Донбасс #Авдеевка #Оккупанты #Фосфорные бомбы
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