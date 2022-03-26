Россияне отправляют в Киев диверсантов на десятках авто: что известно

россия продолжает накапливать силы на Киевщине

С северо-запада Киевской области (Полесский оперативный район) российские оккупанты планируют отправить в столицу диверсионно-разведывательные группы, получившие задание проникнуть в город. Для этого ДРГ используют около трех десятков легковых автомобилей, ранее угнанных у гражданских украинцев.

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Соответствующую информацию в субботу, 26 марта, "Телеграф" узнал из собственных проверенных источников в Министерстве обороны Украины.

В ведомстве также отмечают, что на северо-западе Киевской области подразделения из состава 5-го, 29-го, 35-го и 36-го "А" Восточного военного округа, Тихоокеанского флота, а также воздушно-десантных войск российской федерации проводят перегруппировку состава и наращивают силы и средства для ведения боевых действий на украинских территориях.

Кроме этого, отмечается, что бойцы подразделения 155 отдельной бригады морской пехоты россии продолжают сосредотачиваться в районе населенного пункта Иванков Киевской области с целью обеспечения содержания транспортного узла, а также обеспечения безопасности логистических путей для российских военнослужащих.

Также Минобороны информирует о том, что кафиры планируют использовать около 30 легковых автомобилей, угнанных у граждан Украины, для проникновения диверсантов в Киев.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российская армия оказалась в окружении недалеко от Киева и показал детальную карту боев в Украине, на которой четко видно, как украинские защитники держат оборону населенных пунктов.