Росіяни відправляють до Києва диверсантів на десятках авто: що відомо

росія продовжує накопичувати сили на Київщині

З північного заходу Київської області (Поліській оперативний район) російські окупанти планують відправити до столиці диверсійно-розвідувальні групи, які отримали завдання проникнути в місто. Для цього ДРГ використовують близько трьох десятків легкових автомобілів, які раніше були викрадені у цивільних українців.

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Відповідну інформацію у суботу, 26 березня, "Телеграф" дізнався з власних перевірених джерел у Міністерстві оборони України.

У відомстві також зазначають, що на північному заході Київської області підрозділи зі складу 5-го, 29-го, 35-го та 36-го "А" Східного військового округу, Тихоокеанського флоту, а також повітряно-десантних військ російської федерації проводять перегрупування складу та нарощують сили і засоби для війни на українських територіях.

Окрім цього, зазначається, що бійці підрозділу 155-та окремої бригади морської піхоти росії продовжують зосереджуватись у районі населеного пункту Іванків Київської області з метою забезпечення утримання транспортного вузла, а також забезпечення безпеки логістичних шляхів для російських військовослужбовців.

Також Міноборони інформує про те, що окупанти планують використати близько 30 легкових автомобілів, викрадених у громадян України, для проникнення диверсантів до міста Києва.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російська армія опинилася в оточенні неподалік Києва та показав детальну карту боїв в Україні, на якій чітко видно, як українські захисники тримають оборону населених пунктів.