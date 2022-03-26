Рус

Росіяни відправляють до Києва диверсантів на десятках авто: що відомо

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
2233
Представники ДПС України Новина оновлена 26 березня 2022, 17:26
Представники ДПС України

росія продовжує накопичувати сили на Київщині

З північного заходу Київської області (Поліській оперативний район) російські окупанти планують відправити до столиці диверсійно-розвідувальні групи, які отримали завдання проникнути в місто. Для цього ДРГ використовують близько трьох десятків легкових автомобілів, які раніше були викрадені у цивільних українців.

Надійне джерело новин про війну — підпишись на наш Telegram

Відповідну інформацію у суботу, 26 березня, "Телеграф" дізнався з власних перевірених джерел у Міністерстві оборони України.

У відомстві також зазначають, що на північному заході Київської області підрозділи зі складу 5-го, 29-го, 35-го та 36-го "А" Східного військового округу, Тихоокеанського флоту, а також повітряно-десантних військ російської федерації проводять перегрупування складу та нарощують сили і засоби для війни на українських територіях.

Окрім цього, зазначається, що бійці підрозділу 155-та окремої бригади морської піхоти росії продовжують зосереджуватись у районі населеного пункту Іванків Київської області з метою забезпечення утримання транспортного вузла, а також забезпечення безпеки логістичних шляхів для російських військовослужбовців.

Також Міноборони інформує про те, що окупанти планують використати близько 30 легкових автомобілів, викрадених у громадян України, для проникнення диверсантів до міста Києва.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російська армія опинилася в оточенні неподалік Києва та показав детальну карту боїв в Україні, на якій чітко видно, як українські захисники тримають оборону населених пунктів.

Теги:
#Україна #Росія #Міноборони #диверсанти
По Львову ударили ракетами
Львів
У Львові пожежа після ракетного удару: нові відео
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
По Львову ударили ракетами
У Львові пожежа після ракетного удару: нові відео
Дата публікації
Категорія
Чернігів сьогодні
Чернігів перебуває в оперативному оточенні: мер заявив про тяжку ситуацію
Дата публікації
Категорія
Дмитро Кулеба
Кулеба про розмову з Байденом: "Він сказав дві речі"
Дата публікації
Категорія
Висадилися і одразу померли: під Одесою знищили диверсійну групу росіян
Висадилися і одразу померли: під Одесою знищили диверсійну групу росіян
Дата публікації
Категорія
Війна триває вже 31 день
Війна — день 31: путін тягне в Україну війська з Грузії, але окупанти масово відмовляються воювати