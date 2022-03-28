Укр

За сутки 400 солдат и два самолета - Генштаб озвучил свежие потери россии в Украине

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
Дата публикации
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Уничтоженная российская техника Новость обновлена 28 марта 2022, 10:30
Уничтоженная российская техника

За 33 дня войны россия потеряла около 17 тысяч солдат и офицеров.

В понедельник, 28 марта, на 33-й день войны, российские войска не оставляют намерений атаковать Украину. Вооружённые силы Украины дают решительный отпор врагу и продолжают уничтожать личный состав и технику оккупантов.

Надежный источник новостей о войне

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в сводке по состоянию на 28 марта, обнародованной на странице в сети Фейсбук.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 28.03 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 17 000 человек,
  • танков — 586 ед,
  • боевых бронированных машин — 1694 ед,
  • артиллерийских систем — 302 ед,
  • РСЗО — 95 ед,
  • средства ПВО — 54 ед,
  • самолетов — 123 ед,
  • вертолетов — 127 ед,
  • автомобильной техники — 1150 ед,
  • корабли/катера — 7 ед,
  • цистерн с ГСМ — 73,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 66.
  • Специальная техника — 1.
  • Пусковые установки ОТРК — 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Отметим, что российские войска не оставляют намерений и продолжают атаковать Украину. Одно из приоритетных направлений — столица. Киев пытаются окружить с разных сторон.

Оборонительные бои идут на юге, востоке и севере страны.

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#Россия #ВСУ
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