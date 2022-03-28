За сутки 400 солдат и два самолета - Генштаб озвучил свежие потери россии в Украине

За 33 дня войны россия потеряла около 17 тысяч солдат и офицеров.

В понедельник, 28 марта, на 33-й день войны, российские войска не оставляют намерений атаковать Украину. Вооружённые силы Украины дают решительный отпор врагу и продолжают уничтожать личный состав и технику оккупантов.

Надежный источник новостей о войне

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в сводке по состоянию на 28 марта, обнародованной на странице в сети Фейсбук.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 28.03 ориентировочно составили:

личного состава — около 17 000 человек,

танков — 586 ед,

боевых бронированных машин — 1694 ед,

артиллерийских систем — 302 ед,

РСЗО — 95 ед,

средства ПВО — 54 ед,

самолетов — 123 ед,

вертолетов — 127 ед,

автомобильной техники — 1150 ед,

корабли/катера — 7 ед,

цистерн с ГСМ — 73,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 66.

Специальная техника — 1.

Пусковые установки ОТРК — 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Отметим, что российские войска не оставляют намерений и продолжают атаковать Украину. Одно из приоритетных направлений — столица. Киев пытаются окружить с разных сторон.

Оборонительные бои идут на юге, востоке и севере страны.