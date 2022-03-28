За сутки 400 солдат и два самолета - Генштаб озвучил свежие потери россии в Украине
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За 33 дня войны россия потеряла около 17 тысяч солдат и офицеров.
В понедельник, 28 марта, на 33-й день войны, российские войска не оставляют намерений атаковать Украину. Вооружённые силы Украины дают решительный отпор врагу и продолжают уничтожать личный состав и технику оккупантов.
Надежный источник новостей о войне
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в сводке по состоянию на 28 марта, обнародованной на странице в сети Фейсбук.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 28.03 ориентировочно составили:
- личного состава — около 17 000 человек,
- танков — 586 ед,
- боевых бронированных машин — 1694 ед,
- артиллерийских систем — 302 ед,
- РСЗО — 95 ед,
- средства ПВО — 54 ед,
- самолетов — 123 ед,
- вертолетов — 127 ед,
- автомобильной техники — 1150 ед,
- корабли/катера — 7 ед,
- цистерн с ГСМ — 73,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 66.
- Специальная техника — 1.
- Пусковые установки ОТРК — 4.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Отметим, что российские войска не оставляют намерений и продолжают атаковать Украину. Одно из приоритетных направлений — столица. Киев пытаются окружить с разных сторон.
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