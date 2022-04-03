Укр

Война — день 39: Киевская область освобождена от оккупантов, но россия продолжает наносить ракетные удары

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
20
Главные новости Украины за 3 апреля
Главные новости Украины за 3 апреля

Оперативно о главном за день.

В Украине начался 39-ый день с начала полномасштабного военного вторжения российских войск. Защитники нашей страны продолжают освобождать населенные пункты на ряде направлений и уже полностью освободили от россиян Киевскую область, однако противник оставил за собой кровавый след из убитых мирных граждан нашей страны. В частности в Буче перед отступлением оккупанты устроили массовые расстрелы прямо посреди улиц. Кроме того, россияне продолжают наносить ракетные по разным украинским городам, среди которых оказались Полтава и Кременчуг.

В этой трансляции "Телеграф" будет сообщать о самых важных событиях, которые произошли в Украине 3 апреля. Более оперативно о происходящем можно узнавать в нашем телеграм-канале по этой ссылке.

События российско-украинской войны за 31 марта описаны в материале:"Война — день 36: россия продолжает нести потери в живой силе и технике, но не прекращает обстреливать города Украины".

О том, что происходило в Украине 1 апреля, можно узнать в статье: "Война – день 37: санкционная петля затягивается, но россия не оставляет планов взять Киев".

Информация за 2 апреля доступна в материале: "Война – день 38: оккупанты ударили по Полтаве и Днепру, а ВСУ освобождают Киевщину"

Теги:
#Украина #Россия #Война
Киевская область после освобождения от россиян
Киев
Киевскую область освободили от российских оккупантов: подробности
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Киевская область после освобождения от россиян
Киевскую область освободили от российских оккупантов: подробности
Дата публикации
Категория
Украинцы отравляют оккупантов убийственными пирожками и водкой
Бабушкины пирожки и водочка "для гурманов": простые украинцы травят и убивают оккупантов-мародеров
Дата публикации
Категория
"Барнаул-Т"
Сбежавшие с Киевщины россияне оставили ценные подарки для ВСУ (видео)
Дата публикации
Категория
Первая страна в ЕС полностью отказалась от российского газа
Первая страна в ЕС полностью отказалась от российского газа
Дата публикации
Категория
Главные новости в Украине 2 апреля
Война – день 38: оккупанты ударили по Полтаве и Днепру, а ВСУ освобождают Киевщину