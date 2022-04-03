Утренний удар по Одессе: часть ракет были сбиты, в некоторых районах города пожар

Жителей призывают закрыть окна

Взрывы и масштабный пожар — так началось утро в Одессе. По имеющимся данным, атака россии была с воздуха и часть ракет удалось сбить украинской противовоздушной обороне.

Телеграм канал одесского горсовета обратился к одесситам с призывом закрыть окна и не мешать работать соответствующим службам. В городе зафиксировано несколько крупных пожаров, дым от которых видно издалека.

Депутат городского совета Петр Обухов также заявил о попадании в инфраструктурный объект. Одесские блогеры после ракетного удара начали выкладывать видео с местом пожара, что запрещено в Украине в целях безопасности. Спикер военной администрации Одесской области Сергей Братчук отмечает, что они уже рассказывают про свои утренние съемки, но не в эфире.

Напомним, при сильном задымлении специалисты рекомендуют не только закрыть окна, но и увеличить влажность воздуха. Для этого можно провести влажную уборку или расставить емкости с водой по помещению. На улицу лучше не выходить, а в помещении — включить кондиционер.

Как ранее писал "Телеграф", ракетные удары издалека по городам Украины — одна из тактик российских войск. Накануне обстрелам подверглись также города в Днепропетровской, Полтавской, Хмельницкой областях.