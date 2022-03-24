Киев заволокло едким дымом: что произошло и что делать

Киевлян призывают закрыть окна

В Киеве наблюдается задымление в ряде районов, а потому местных жителей призывают закрыть окна и по возможности включить системы кондиционирования.

Об этом сообщает КГГА в своем телеграм-канале.

"Из-за пожара в Киевской области наблюдается задымление в Святошинском и Голосеевском районах", — сказано в сообщении.

Власти города призывают жителей столицы держать окна плотно закрытыми, особенно это касается ночного времени суток и утра. Кроме того, жителей призывают не выходить без надобности из домов.

В сообщении указано, что специалисты советуют в таких случаях провести влажную уборку или расставить по жилищу емкости с водой, чтобы увеличить влажность воздуха.

Также рекомендуется увеличить суточное потребление жидкостей до 2-3 литров на день для взрослых.

В случае возникновения одышки или кашля рекомендуется обратиться к врачу.

По данным сервиса IQair в некоторых районах Киева в настоящее врем качество воздуха попадает в категорию предоставляющего опасность для чувствительных людей из-за высокой концентрации твердых загрязняющих частиц.

Как сообщалось ранее, в МАГТЭ накануне заявляли, что в Киеве было зафиксировано незначительное повышение концентрации радиоактивного цезия в воздухе. Несмотря на это, там считают, что это пока не является поводом для беспокойства.