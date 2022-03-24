Укр

Киев заволокло едким дымом: что произошло и что делать

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
1183
Киев затянуло дымом Новость обновлена 24 марта 2022, 22:56
Киев затянуло дымом

Киевлян призывают закрыть окна

В Киеве наблюдается задымление в ряде районов, а потому местных жителей призывают закрыть окна и по возможности включить системы кондиционирования.

Об этом сообщает КГГА в своем телеграм-канале.

"Из-за пожара в Киевской области наблюдается задымление в Святошинском и Голосеевском районах", — сказано в сообщении.

Власти города призывают жителей столицы держать окна плотно закрытыми, особенно это касается ночного времени суток и утра. Кроме того, жителей призывают не выходить без надобности из домов.

В сообщении указано, что специалисты советуют в таких случаях провести влажную уборку или расставить по жилищу емкости с водой, чтобы увеличить влажность воздуха.

Также рекомендуется увеличить суточное потребление жидкостей до 2-3 литров на день для взрослых.

В случае возникновения одышки или кашля рекомендуется обратиться к врачу.

По данным сервиса IQair в некоторых районах Киева в настоящее врем качество воздуха попадает в категорию предоставляющего опасность для чувствительных людей из-за высокой концентрации твердых загрязняющих частиц.

Как сообщалось ранее, в МАГТЭ накануне заявляли, что в Киеве было зафиксировано незначительное повышение концентрации радиоактивного цезия в воздухе. Несмотря на это, там считают, что это пока не является поводом для беспокойства.

Теги:
#Киев
Олаф Шольц
Мир
"Большая семерка" договорилась проводить ревизию санкций против россии: что это значит
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Олаф Шольц
"Большая семерка" договорилась проводить ревизию санкций против россии: что это значит
Дата публикации
Категория
ООН
Генассамблея ООН приняла неприятную для россии резолюцию по Украине
Дата публикации
Категория
российский пленный
Украина обменялась пленными с россией: Верещук сделала важный анонс
Дата публикации
Категория
Вступительная кампания в 2022 году не отменяется
В Украине из-за войны фактически отменили ВНО: подробности
Дата публикации
Категория
Прошел один месяц с начала вторжения в Украину
Война — день 29: уже прошел месяц с начала провального нападения россии на Украину