Київ затягло їдким димом: що сталося і що робити
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Киян закликають закрити вікна
У Києві спостерігається задимлення у низці районів, а тому місцевих мешканців закликають закрити вікна та по можливості включити системи кондиціювання.
Про це повідомляє КМДА у своєму телеграм-каналі.
"Через пожежу на Київщині спостерігається задимлення у Святошинському та Голосіївському районах", — сказано в повідомленні.
Влада міста закликає жителів столиці тримати вікна щільно зачиненими, особливо це стосується нічної доби та ранку. Крім того, мешканців закликають не виходити без потреб із будинків.
У повідомленні зазначено, що фахівці радять у таких випадках провести вологе прибирання або розставити по житлу ємності з водою, щоб збільшити вологість повітря.
Також рекомендується збільшити добове споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих.
У разі виникнення задишки чи кашлю рекомендується звернутися до лікаря.
За даними сервісу IQair в деяких районах Києва в цей час якість повітря потрапляє в категорію, що надає небезпеку для чутливих людей через високу концентрацію твердих забруднювальних частинок.
Як повідомлялося раніше, у МАГТЕ напередодні заявляли, що у Києві було зафіксовано незначне підвищення концентрації радіоактивного цезію у повітрі. Попри це, там вважають, що це поки що не є приводом для занепокоєння.
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