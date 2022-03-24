Київ затягло їдким димом: що сталося і що робити

Киян закликають закрити вікна

У Києві спостерігається задимлення у низці районів, а тому місцевих мешканців закликають закрити вікна та по можливості включити системи кондиціювання.

Про це повідомляє КМДА у своєму телеграм-каналі.

"Через пожежу на Київщині спостерігається задимлення у Святошинському та Голосіївському районах", — сказано в повідомленні.

Влада міста закликає жителів столиці тримати вікна щільно зачиненими, особливо це стосується нічної доби та ранку. Крім того, мешканців закликають не виходити без потреб із будинків.

У повідомленні зазначено, що фахівці радять у таких випадках провести вологе прибирання або розставити по житлу ємності з водою, щоб збільшити вологість повітря.

Також рекомендується збільшити добове споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих.

У разі виникнення задишки чи кашлю рекомендується звернутися до лікаря.

За даними сервісу IQair в деяких районах Києва в цей час якість повітря потрапляє в категорію, що надає небезпеку для чутливих людей через високу концентрацію твердих забруднювальних частинок.

Як повідомлялося раніше, у МАГТЕ напередодні заявляли, що у Києві було зафіксовано незначне підвищення концентрації радіоактивного цезію у повітрі. Попри це, там вважають, що це поки що не є приводом для занепокоєння.