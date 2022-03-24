У Києві підвищилася концентрація радіоактивних речовин у повітрі: деталі

У МАГАТЕ кажуть, що поки що турбуватися нема про що.

У Києві та біля ЧАЕС було виявлено незначне підвищення концентрації цезію у повітрі.

Про це повідомляє Міжнародне агентство з атомної енергетики ( МАГАТЕ )

"Невелике збільшення концентрації цезію в повітрі було виявлено у Києві та на двох майданчиках АЕС на захід від Чорнобиля, але регулятор повідомив МАГАТЕ, що вони не викликають серйозних радіологічних проблем ", — йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що виміри не проводяться в самій Зоні відчуження

У повідомленні також зазначено, що Україна повідомила агенцію про те, що пожежники намагалися загасити пожежі, що спалахнули у лісах біля Чорнобильської АЕС.

У МАГАТЕ зазначили, що місцева пожежна частина не має доступу до електроенергії. Сама ЧАЕС покладається на дизельні генератори, доступ до електрики мають майданчики біля електростанції, де зберігаються радіоактивні відходи.

Як повідомлялося раніше, окупанти захопили Чорнобильську атомну станцію 24 лютого. Війська РФ просувалися до об’єкта через зону відчуження, де пізніше, вздовж можливих напрямів їхнього просування було зафіксовано підвищений рівень радіаційного забруднення.