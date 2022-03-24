В Киеве повысилась концентрация радиоактивных веществ в воздухе: детали
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В МАГАТЭ говорят, что пока беспокоиться не о чем.
В Киеве и возле ЧАЭС было обнаружено незначительное повышение концентрации цезия в воздухе.
Об этом сообщает Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ)
"Небольшое увеличение концентрации цезия в воздухе было обнаружено в Киеве и на двух площадках АЭС к западу от Чернобыля, но регулирующий орган сообщил МАГАТЭ, что они не вызывают серьезных радиологических проблем", — говорится в сообщении.
Отмечается также, что замеры не проводятся в самой Зоне отчуждения
В сообщении также указано, что Украина сообщили агентству о том, что пожарные пытались потушить пожары, которые вспыхнули в лесах возле Чернобыльской АЭС.
В МАГАТЭ отметили, что местная пожарная часть не имеет доступа к электроэнергии. Сама ЧАЭС полагается на дизельные генераторы, доступ к электричеству имеют площадки возле электростанции, где хранятся радиоактивные отходы.
Как сообщалось ранее, оккупанты захватили Чернобыльскую атомную станцию 24 февраля. Войска РФ продвигались к объекту через зону отчуждения, где позже, вдоль вероятных направлений их продвижения был зафиксирован повышенный уровень радиационного загрязнения.
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