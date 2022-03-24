Укр

В Киеве повысилась концентрация радиоактивных веществ в воздухе: детали

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
63
В столице и возле ЧАЭС обнаружили повышение уровня цезия Новость обновлена 24 марта 2022, 00:54
В столице и возле ЧАЭС обнаружили повышение уровня цезия

В МАГАТЭ говорят, что пока беспокоиться не о чем.

В Киеве и возле ЧАЭС было обнаружено незначительное повышение концентрации цезия в воздухе.

Об этом сообщает Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ)

"Небольшое увеличение концентрации цезия в воздухе было обнаружено в Киеве и на двух площадках АЭС к западу от Чернобыля, но регулирующий орган сообщил МАГАТЭ, что они не вызывают серьезных радиологических проблем", — говорится в сообщении.

Отмечается также, что замеры не проводятся в самой Зоне отчуждения

В сообщении также указано, что Украина сообщили агентству о том, что пожарные пытались потушить пожары, которые вспыхнули в лесах возле Чернобыльской АЭС.

В МАГАТЭ отметили, что местная пожарная часть не имеет доступа к электроэнергии. Сама ЧАЭС полагается на дизельные генераторы, доступ к электричеству имеют площадки возле электростанции, где хранятся радиоактивные отходы.

Как сообщалось ранее, оккупанты захватили Чернобыльскую атомную станцию ​​24 февраля. Войска РФ продвигались к объекту через зону отчуждения, где позже, вдоль вероятных направлений их продвижения был зафиксирован повышенный уровень радиационного загрязнения.

Теги:
#Украина #Киев #Россия #ЧАЭС #МАГАТЭ
Сергей Ситоленко
Украина
ВСУ ликвидировали тестя российского террориста Гиркина: подробности
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Сергей Ситоленко
ВСУ ликвидировали тестя российского террориста Гиркина: подробности
Дата публикации
Категория
Украина получит от ЕС на 500 миллионов евро больше, чем предполагалось
Евросоюз удвоил сумму военной помощи для Украины: подробности
Дата публикации
Категория
Иван Щекин
Украинский спортсмен погиб, защищая Мариуполь
Дата публикации
Категория
В столице и возле ЧАЭС обнаружили повышение уровня цезия
В Киеве повысилась концентрация радиоактивных веществ в воздухе: детали
Дата публикации
Категория
Прошел один месяц с начала вторжения в Украину
Война — день 29: уже прошел месяц с начала провального нападения россии на Украину