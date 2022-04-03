Утро в Одессе началось со взрывов: столбы дыма видно за километры (фото)

После серии взрывов в городе видно дым от пожара.

Утром 3 апреля в Одессе прогремели взрывы.

Очевидцы сообщают, что слышали около пяти взрывов. Видно столбы черного дыма.

Местные Telegram-каналы также пишут о нескольких очагах пожара. Официальных сообщений по поводу этого инцидента пока не было.

Незадолго до взрывов в большинстве регионов Украины была объявлена воздушная тревога.

Небо над города заволокло черным дымом

Взрывов было несколько

Позже в горсовете сообщили, что город атаковали с воздуха, часть ракет сбита ПВО.

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в Facebook попросил жителей оставаться в укрытиях.

Также Братчук резко высказался о "блогерах", которые снимали происходящее на видео, указывали геолокацию, и размещали в интернете — что строго запрещено делать, так как враг может так корректировать свой огонь.

"Недоброе утро недоблогерам, снимавшим утреннее видео, и которые выкладывали в соцсети с геолокацией. К вам уже выехали собратья! Пусть ваши задницы пылают и все одесские мамы посылают вам "горячие поздравления!" — пишет он.

Напомним, в ночь на 2 апреля российско-оккупационные войска обстреляли Полтавскую область. Удар нанесли ракетами по одному из инфраструктурных объектов.

Также оккупанты обстреляли из реактивных систем залпового огня окрестности Кривого Рога (Днепропетровская область), кроме того многочисленные взрывы были слышны и в самом Днепре.