Германия передумала давать Украине БМП? Что сообщают СМИ

Это объяснили обязательствами НАТО.

Германия не готова предоставить Украине 100 единиц БМП Marder, которые наша страна запросила на прошлой неделе для борьбы с российскими оккупантами.

Об этом в воскресенье, 3 апреля, передает германское издание Welt.

Отмечается, что федеральное правительство Германии отклонило просьбу украинского Министерства обороны.

Издание пишет, что министр обороны Германии Кристина Ламбрехт во время визита в Вашингтон позвонила по телефону главе украинского Минобороны Алексею Резникову и отклонила его запрос.

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"Есть запрос по БМП MARDER. Все наши боевые машины пехоты MARDER связаны с обязательствами НАТО, поэтому решение также должно быть принято в рамках НАТО", — объяснила свою позицию глава Минобороны Германии.

Немецкая БМП Marder

Боевая машина пехоты Marder (в переводе "куница") — была создана в Германии еще в 1969 году. В 1975 году сборка этих машин прекратилась. Эта БМП обладает высокой скоростью движения по пересеченной местности. Однако сейчас на смену приходит модель Puma.

Пока позиция Германии по поставкам оружия для Украины непонятна, США не колеблясь заявило о передаче украинским военным танков советского производства.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Владимир Зеленский упрекнул в немецкого канцлера Олафа Шольца за отсутствие помощи от Германии в необходимых объемах и отметил, что другие страны за океаном "оказались к украинцам ближе". Кроме того, недавно своим заявлением не бить "простых россиян" канцлер Олаф Шольц попал под критику украинцев.