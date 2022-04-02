Укр

США помогут Украине получить новое "старое" оружие: что известно

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Советский танк Т-80 Новость обновлена 02 апреля 2022, 09:03
Советский танк Т-80

Это первый случай за всю войну, когда Соединенные Штаты помогли перебросить танки

Администрация Байдена будет работать с союзниками над передачей танков советского производства для укрепления украинской обороны на Донбассе.

Об этом заявил в пятницу официальный представитель США, пишет The New York Times.

По словам чиновника, решение выступить в качестве посредника для помощи в передаче танков советского производства, которые украинские войска умеют использовать, было принято в ответ на запрос президента Украины Владимира Зеленского. Это первый случай за всю войну, когда Соединенные Штаты помогли перебросить танки.

Чиновник сказал, что поставки начнутся в ближайшее время, но отказался сообщить, сколько танков будет отправлено или из каких стран они прибудут. Они позволят Украине наносить дальнобойные артиллерийские удары по российским объектам на Донбассе, заявил чиновник на условиях анонимности, поскольку он не уполномочен выступать публично.

Прибытие танков может стать еще одним признаком новой фазы войны, которую развязала россия против Украины.

Как сообщал "Телеграф", ранее Германия согласилась предоставить Украине оружие времен ГДР. Немецкое правительство приняло решение одобрить поставки Украине БМП советского образца, которые сейчас находятся в Чехии.

Теги:
#США #Война #Танки
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