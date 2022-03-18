Укр

Шольц вступился за "простых россиян", вызвав бурную реакцию украинцев

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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Шольца уже зовут в Украину посмотреть, как "не виноваты русские" Новость обновлена 18 марта 2022, 07:16
Шольца уже зовут в Украину посмотреть, как "не виноваты русские"

Заявление политика разозлило очень многих

Вспомнили о нацистских взглядах Германии времен Второй мировой войны и предложили послушать разговоры оккупантов с родными — это лишь вершина айсберга реакции украинцев на скандальное заявление канцлера Олафа Шольца. Как известно, тот накануне заявил, что любая агрессия к российским гражданам не оправдана, ведь войну начал кровавый диктатор владимир путин.

Как отреагировали соцсети, рассказывает "Телеграф".

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Одним из первых на высказывание Шольца обратил внимание украинский посол в Германии Андрей Мельник. По его мнению, ответственность за боевые действия в Украине несет все те россияне, что годами сносили издевательства своего режима и лишь поддакивали.

"Это российские, а не инопланетные летчики бомбят украинские города, убивая женщин и детей. Именно молчаливое российское общество де-факто поддерживает войну", — подчеркнул он.

С ним согласно и много других украинцев, которые считают, что россия должна пройти тот же путь, что и Германия после Второй мировой войны — отказаться от нацизма и осознать свои ошибки, при чем на протяжении нескольких поколений. Некоторые же из украинцев попросту злятся из-за двойственности взглядов Шольца.

Ранее пользователи украинского сегмента сети схожим недовольным образом реагировали и на лживые пропагандистские высказывания спикера российского МИД Марии Захаровой. Напомним, что она утверждает, будто бы путинская армия совершенно не стреляет по мирным жителям и домам, а все фото и видео — натовские фейки.

Теги:
#Украина #Германия #Россия #Соцсети #Война #Канцлер #Олаф Шольц
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