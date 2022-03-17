Зеленский обратился к Германии: "Страны за океаном оказались для нас ближе, чем вы"

Зеленский напомнил Германии, что Украина предупреждала об опасности строительства "Северного потока-2"

Президент Украины Владимир Зеленский упрекнул немецкого канцлера Олафа Шольца в отсутствии помощи от нее Украине в необходимых объемах и отметил, что другие страны за океанам "оказались к украинцам ближе". Зеленский призвал Шольца взять лидерскую роль и помочь остановить вторжение России.

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Такое заявление Владимир Зеленский сделал во время своего выступления в Бундестаге.

"Почему государства за океаном для нас оказались ближе, чем вы? Потому что это стена, которую кто-то не замечает, но об которую бьемся мы, пока воюем за то, чтобы сохранить свой народ. Канцлер Шольц, разрушьте эту стену, дайте Германии заслуженное лидерство, поддержите нас, остановите войну, помогите нам ее остановить", — призвал Зеленский.

Он также напомнил, что когда Киев предупреждал Берлин о том, что газопровод "Северный поток-2" — это политическое оружие, то слышал в ответ, что это экономический проект.

"А это был цемент для новой стены (между свободой и несвободой, — ред.)", — добавил Зеленский.

Как сообщал "Телеграф", ранее Владимир Зеленский рассказал, чего хочет Украина на переговорах с россией. Зеленский заявил, что его приоритеты абсолютно понятны и к ним относятся завершение войны, сохранение суверенитета, восстановление территориальной целостности, а также реальные гарантии безопасности нашей страны.