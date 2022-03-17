Укр

Зеленский рассказал, чего хочет Украина на переговорах с россией

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Владимир Зеленский Новость обновлена 17 марта 2022, 01:38
Владимир Зеленский

Глава государства озвучил требования Украины к россии

Украина четко обозначила свои приоритеты во время переговоров с россией о завершении войны.

Об этом рассказал президент нашей страны Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении, которое было обнародовано в его телеграм-канале.

"Я хочу чтобы меня сейчас все услышали, все наши граждане, граждане Украины", — сказал он.

Зеленский заявил, что его приоритеты абсолютно понятны и к ним относятся завершение войны, сохранение суверенитета, восстановление территориальной целостности, а также реальные гарантии безопасности нашей страны.

Эти слова президента являются ответом на публикации в СМИ, относительно того, что между Украиной и россией якобы наметился мирный план, который состоит из 15 пунктов. В их числе вывод российских войск из территорий, оккупированных после 24 февраля, сокращение украинской армии и отказ по вступлению в НАТО.

В свою очередь советник главы ОПУ Михаил Подоляк заявил, что этот план является черновиком, демонстрирующим запросы россиян, однако у Украины имеются свои позиции.

Теги:
#Украина #Россия #Владимир Зеленский
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