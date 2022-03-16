У Зеленского отреагировали на "мирный план", о котором узнали СМИ

Из всех пунктов в Офисе президента подтвердили только три.

Советник главы Офиса президента и участник украинской переговорной группы Михаил Подоляк назвал опубликованную изданием Financial Times информацию о плане по нейтралитету Украины из 15 пунктов черновиком.

Об этом он сообщил в собственном Twitter-аккаунте в среду, 16 марта.

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"Коротко. Financial Times опубликовала черновик, который демонстрирует запрос российской стороны. И не более. Украинская сторона имеет свои позиции", — отметил Михаил Подоляк.

Из пятнадцати пунктов, появившихся в распоряжении международного издания, украинские переговорщики подтвердили:

прекращение огня;

вывод русских войск;

гарантии безопасности Украины от ряда стран.

Следует отметить, что предварительный план, опубликованный в Financial Times, состоит из 15 пунктов, согласно которым россия должна отвести войска с оккупированных территорий после 24 февраля 2022 года (начало полномасштабного вторжения). Украина в свою очередь провозгласит нейтралитет и отказ от амбиций от вступления в НАТО, а также сократит войска. США, Турция и Великобритания обязуются обеспечить безопасность в стране. Самыми проблемными вопросами плана остался статус временно оккупированных в 2014 году территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма.

Ранее "Телеграф" сообщал, что очередной раунд переговоров Украины с россией возобновился и продолжается в формате видеоконференции.