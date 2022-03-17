Зеленський розповів, чого хоче Україна на переговорах з росією

Глава держави озвучив вимоги України до росії

Україна чітко окреслила свої пріоритети під час переговорів з росією щодо завершення війни.

Про це розповів президент нашої країни Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні, яке було оприлюднено у його телеграм-каналі.

"Я хочу, щоб мене зараз всі почули, всі наші громадяни, громадяни України", — сказав він.

Зеленський заявив, що його пріоритети є абсолютно зрозумілими, а до них належать завершення війни, збереження суверенітету, відновлення територіальної цілісності, а також реальні гарантії безпеки нашої країни.

Ці слова президента є відповіддю на публікації у ЗМІ щодо того, що між Україною та Росією нібито намітився мирний план, що складається з 15 пунктів. Серед них виведення російських військ з територій, окупованих після 24 лютого, скорочення української армії та відмова щодо вступу до НАТО.

Своєю чергою радник голови ОПУ Михайло Подоляк заявив, що цей план є чернеткою, яка демонструє запити росіян, проте Україна має свої позиції.