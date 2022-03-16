Украина и россия наметили предварительный мирный план - СМИ

Несколько переговорщиков поделились деталями с прессой.

В среду, 16 марта на фоне полномасштабного вторжения рф в Украину зарубежная пресса сообщила о том, что страны наметили предварительный мирный план для прекращения войны.

Об этом Financial Times сообщили трое переговорщиков.

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План состоит из 15 пунктов, по которым россия отводит войска из оккупированных территорий после 24 февраля 2022 (начало полномасштабного вторжения). Украина в свою очередь провозглашает нейтралитет и отказ от амбиций от вступления в НАТО, а также сокращает войска. При этом США, Турция и Великобритания обязуются гарантировать безопасность стране.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии для издания отметил, что в любом соглашении будет предусмотрено вывод российских войск из территории страны, которая оккупирована после 24 февраля, а Украина сохранит свою армию, но обяжется не входить ни в какие военные альянсы. Кроме того, Украина откажется от размещения военных баз иностранных государств на своей территории.

Еще два переговорщика рассказали изданию, что в потенциальном мирном договоре могут закрепить "права" русскому языку на территории Украины, хотя украинский останется единственным государственным языком.

Камнем преткновения на переговорах остается статус временно оккупированных в 2014 году территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма.

Ранее сообщалось, что суд ООН обязал рф прекратить вторжение в Украину.