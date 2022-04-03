Требование Кулебы, заявления Германии и ЕС: как мир реагирует на ужас в Буче

Министр иностранных дел Украины заявил, что требует новых разрушительных санкций G7 против россии

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что резня в Буче Киевской области была преднамеренной со стороны российского военного командования. По его словам, россияне стремятся уничтожить как можно больше украинцев, поэтому украинские власти требуют лидеров "Большой семерки", в которую входят США, Япония, Германия, Британия, Франция, Италия, Канада, ввести прямо сейчас новые разрушительные санкции против рф.

Об этом министр иностранных дел Украины написал в Twitter.

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Кулеба выделил три пункта санкционных мер по отношению к стране-агрессору. Это:

Эмбарго на нефть, газ, уголь. Закрытие всех портов для российских судов и товаров. Отключение всех российских банков от SWIFT.

Реакция мира на "резню в Буче"

Европейский Союз

Президент Евросовета Шарль Мишель заявил в Twitter, что он шокирован ужасающими кадрами зверств, которые совершили российские оккупанты в Киевской области. Он добавил, что ЕС помогает Украине и неправительственным организациям в сборе необходимых доказательств для рассмотрения дела в международных судах. Кроме того, по словам Мишеля, "дальнейшие санкции и поддержка ЕС уже на подходе".

Германия

Глава МИД Германии Анналена Бербок в Twitter осудила зверства российских оккупантов, совершенные в Буче. "Фотографии из Бучи невыносимо ужасны. Безудержное насилие путина уничтожает невинные семьи и не знает границ", — написала Бербок. Она также заявила, что Германия усилит санкции против россии.

Чехия

В Министерстве иностранных дел Чехии заявили, что это еще одно отвратительное преступление путинского режима. "Чехия вместе с союзниками будет стремиться к справедливости, поскольку виновные должны быть привлечены к ответственности", — говорится на странице МИД Чехии в Twitter.

Израиль

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский так же назвал зверства россиян военными преступлениями. Он шокирован и считает, расправа над мирными жителями является военным преступлением.

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Великобритания

Посол Британии в Украине Мелинда Симонс прокомментировала зверства в Буче и других городах Киевской области, отметив, что достаточно доказательств, чтобы говорить о сознательных и одобренных армией рф действиях, а не об единичных преступлениях.

"Изнасилование – это орудие войны. Хотя мы еще не знаем в полной мере его использования в Украине, уже ясно, что оно было частью арсенала. Женщин насиловали на глазах их детей, девушек на глазах у их семей, как сознательный акт покорения. Изнасилование является военным преступлением", — написала Симмонс в Twitter.

Также министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что она ошеломлена зверствами российских оккупантов в Буче. Она подчеркнула, что сотрудничает с партнерами, чтобы собрать информацию о военных преступлениях для Международного уголовного суда.

Напомним, что 2 апреля стало известно, что Киевскую область полностью освободили от оккупационных войск. В Буче на некоторых улицах города были обнаружены убитые мирные жители, которым перед смертью связали руки и ноги, а затем бросили просто посреди дороги.

Кроме того, согласно заявлениям мера Бучи Анатолия Федорука, в городе были найдены братские могилы, в которых обнаружены тела по меньшей мере 280 человек.

При этом российская пропаганда уже начала придумывать собственное объяснение подобному засилью погибших украинцев, и оно удивительно циничное. Однако Украина сделает все возможное, чтобы ни один виновный в страшных злодеяниях против нашего народа не избежал наказания.