Укр

Требование Кулебы, заявления Германии и ЕС: как мир реагирует на ужас в Буче

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
1442
"Резня в Буче" или "Бучаснкая резня" Новость обновлена 03 апреля 2022, 17:32
"Резня в Буче" или "Бучаснкая резня"

Министр иностранных дел Украины заявил, что требует новых разрушительных санкций G7 против россии

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что резня в Буче Киевской области была преднамеренной со стороны российского военного командования. По его словам, россияне стремятся уничтожить как можно больше украинцев, поэтому украинские власти требуют лидеров "Большой семерки", в которую входят США, Япония, Германия, Британия, Франция, Италия, Канада, ввести прямо сейчас новые разрушительные санкции против рф.

Об этом министр иностранных дел Украины написал в Twitter.

Война россии против Украины — о главных событиях в Telegram

Кулеба выделил три пункта санкционных мер по отношению к стране-агрессору. Это:

  1. Эмбарго на нефть, газ, уголь.
  2. Закрытие всех портов для российских судов и товаров.
  3. Отключение всех российских банков от SWIFT.

Реакция мира на "резню в Буче"

Европейский Союз

Президент Евросовета Шарль Мишель заявил в Twitter, что он шокирован ужасающими кадрами зверств, которые совершили российские оккупанты в Киевской области. Он добавил, что ЕС помогает Украине и неправительственным организациям в сборе необходимых доказательств для рассмотрения дела в международных судах. Кроме того, по словам Мишеля, "дальнейшие санкции и поддержка ЕС уже на подходе".

Германия

Глава МИД Германии Анналена Бербок в Twitter осудила зверства российских оккупантов, совершенные в Буче. "Фотографии из Бучи невыносимо ужасны. Безудержное насилие путина уничтожает невинные семьи и не знает границ", — написала Бербок. Она также заявила, что Германия усилит санкции против россии.

Чехия

В Министерстве иностранных дел Чехии заявили, что это еще одно отвратительное преступление путинского режима. "Чехия вместе с союзниками будет стремиться к справедливости, поскольку виновные должны быть привлечены к ответственности", — говорится на странице МИД Чехии в Twitter.

Израиль

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский так же назвал зверства россиян военными преступлениями. Он шокирован и считает, расправа над мирными жителями является военным преступлением.

Великобритания

Посол Британии в Украине Мелинда Симонс прокомментировала зверства в Буче и других городах Киевской области, отметив, что достаточно доказательств, чтобы говорить о сознательных и одобренных армией рф действиях, а не об единичных преступлениях.

"Изнасилование – это орудие войны. Хотя мы еще не знаем в полной мере его использования в Украине, уже ясно, что оно было частью арсенала. Женщин насиловали на глазах их детей, девушек на глазах у их семей, как сознательный акт покорения. Изнасилование является военным преступлением", — написала Симмонс в Twitter.

Также министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что она ошеломлена зверствами российских оккупантов в Буче. Она подчеркнула, что сотрудничает с партнерами, чтобы собрать информацию о военных преступлениях для Международного уголовного суда.

Напомним, что 2 апреля стало известно, что Киевскую область полностью освободили от оккупационных войск. В Буче на некоторых улицах города были обнаружены убитые мирные жители, которым перед смертью связали руки и ноги, а затем бросили просто посреди дороги.

Кроме того, согласно заявлениям мера Бучи Анатолия Федорука, в городе были найдены братские могилы, в которых обнаружены тела по меньшей мере 280 человек.

При этом российская пропаганда уже начала придумывать собственное объяснение подобному засилью погибших украинцев, и оно удивительно циничное. Однако Украина сделает все возможное, чтобы ни один виновный в страшных злодеяниях против нашего народа не избежал наказания.

Теги:
#Германия #ЕС #Россия #Война #Буча #G7 #Большая семерка #Дмитрий Кулеба #Оккупанты
После провала блицкрига путин на ходу меняет планы касательно войны в Украине
Интервью
У путина начнутся проблемы из-за проигрыша Киева, — глава делегации Украины в НАТО
Дата публикации
Дата публикации
Категория
После провала блицкрига путин на ходу меняет планы касательно войны в Украине
У путина начнутся проблемы из-за проигрыша Киева, — глава делегации Украины в НАТО
Дата публикации
Категория
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский матерям солдат россии: "Посмотрите, каких ублюдков вы вырастили"
Дата публикации
Категория
Спецслужбы Украины могут перенять израильский опыт
Геноцид в Буче: создадут ли в Украине свой "отряд возмездия" и как нам поможет опыт Израиля
Дата публикации
Категория
Российские войска
В Минобороны назвали ближайшую цель россиян на Донбассе
Дата публикации
Категория
Главные новости Украины за 3 апреля
Война — день 39: Киевская область освобождена от оккупантов, но россия продолжает наносить ракетные удары