"Слава Украине" и "Да здравствует Грузия": военные в Гостомеле празднично сожгли российский флаг (видео)

От русского триколора остались только лоскуты.

Грузинские военные почти с начала войны в Украине стали бок о бок с украинской армией в борьбе против российских оккупантов. После того, как врагов удалось вытеснить из Киевской области, в городе Гостомель грузины разорвали в клочья и сожгли флаг страны-агрессора.

Соответствующим видео в воскресенье, 3 апреля, поделились Сухопутные войска Украины.

На кадрах грузины вместе с украинцами рвут на клочья российский флаг, который сняли в Гостомеле, и искренне этому радуются. После этого военнослужащие облили тряпья из трех цветов жидкостью и подожгли под крики: "Гори!", "Слава Украине — Героям Слава", "Сакартвелос Гамарджос" (Да здравствует Грузия!).

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Грузины после освобождения Гостомеля сожгли российский триколор

Напомним, что 1 апреля украинские защитники сообщили, что Гостомель (Киевская область) был полностью освобожден от российских оккупационных войск.

После себя россияне оставили разруху — местность выглядит так, будто ее создали специально для какой-нибудь постапокалиптической компьютерной игры. Кое-где находятся обломки авиационной техники или не до конца размозженные самолеты. Здания на территории Гостомеля также изуродованы — по возможности сооружения обстреливались оккупантами.