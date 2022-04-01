Разбитые дома и остатки "Мрии": как выглядит Гостомель после ухода оккупантов

Обгоревшая авиатехника разбросана по всему аэропорту

К утру пятницы, 1 апреля, в сети появилось видео из аэропорта Гостомель, который через несколько недель оккупации, наконец, покинули российские захватчики. Этому предшествовало взятие ВСУ одноименного населенного пункта и ряда соседних городов "в кольцо".

Видеозаписью с местами изрядно разбитого аэропорта поделилось издание UAWire.

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В первую очередь стоит отметить, что в целом местность выглядит так, будто ее создали специально для какой-нибудь постапокалиптической компьютерной игры. Кое-где разбросаны обломки авиационной техники или не до конца разбитые самолеты. Здания на территории Гостомеля также изуродованы — по возможности сооружения обстреливались оккупантами.

Больше внимания, конечно, привлекает огромный обгоревший ангар, в котором виднеется носовая часть разбомбленной русскими оккупантами "Мрии". Полностью уничтожить самый большой в мире самолет украинского производства рашистам все же не удалось.

Когда россияне покинули местность, не сообщается. Впрочем, подчеркивается, что Гостомельский аэропорт стал одной из первых "горячих точек" фронта российско-украинской войны. Активные боевые действия здесь продолжались несколько недель.

Сам город также получил немалые разрушения, однако выстоял, несмотря на огромные воронки, насыпи песка и сотни разбитых домов.

Напомним, что также захватническая армия наконец-то отступила из опасной из-за радиации Чернобыльской зоны. Еще с вечера 31 марта на атомной станции сообщали об уходе российских войск в сторону Белоруссии.

Интересно, что перед отступлением рашисты подали персоналу станции специальный документ, в котором отметили, что "объект находится в состоянии, не вызывающем претензий в армии РФ". Впрочем, известно, что вместе с собой оккупанты забрали представителей Нацгвардии, которые находились во враждебном плену с 24 февраля.