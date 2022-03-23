ВСУ взяли в кольцо Ирпень, Бучу и Гостомель

Ряд сел под Киевом временно оккупированы.

Вооруженные силы Украины взяли в кольцо города Ирпень и Буча и поселок Гостомель Киевской области.

Об этом сообщает Бучанский городской совет в Facebook 23 марта.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

"Макаровская, Бучанская, Ирпенская, Дмировская общины остаются под постоянным обстрелом врага, в Дмитровской – передвижение врага, обстрелы окрестных сел. Ночью обстреляли Шпитьки, что привело к пожару. Постоянно ведутся бои на Житомирской трассе.

Ирпень, Буча, Гостомель, взяты в кольцо Вооруженными силами Украины", — сказано в сообщении.

Села Загальцы, Галинка, Качалы, Старая Буда, Мирча, Тальское Бородянской общины оккупированы врагом. Эти села находятся без связи. Российские захватчики врываются в дома, ищут еду и алкоголь, мародерствуют, отстреливают собак, а скот режут на мясо.

В Немишаевской общине нет света, газа, связи, люди нуждаются в продуктах, воде, медикаментах. Жители хотят эвакуироваться. Враг на этой территории окапывается.

В Песковской территориальной общине в результате авиабомбардировки разрушены 4 дома.

Песковская, Коцюбинская, Белогородская, Вишневая, Борщаговская общины находятся под контролем местных органов власти.

В Ирпене начинает работу полиция. Проводятся зачистки территории от диверсантов, но главная задача сейчас — помощь и эвакуация мирным жителям, еще остающимся в Ирпене.

Спецназовцы тесно взаимодействуют с украинскими военными подразделениями и помогают возобновлять работу органов местной власти на территории города.

Российские оккупанты и дальше беспощадно обстреливают Ирпень. Но полицейские продолжают служить, защищать и помогать мирным людям мирного города

В Ирпене начала работать полиция

Отметим, что российские войска продолжают осуществляют перегруппировку с целью восстановления широкомасштабного наступления на Киев с северного и северо-западного направлений.

По данным Генштаба, группировка войск удерживает оборону Чернигова и сдерживает продвижение противника в направлении Киева.