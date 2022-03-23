Враг готовится к наступлению на Киев: подробности

В ближайшее время враг может осуществить попытку наступления на Киев.

В среду, 23 марта, на 28 день войны с россией, российские войска продолжают осуществляют перегруппировку с целью восстановления широкомасштабного наступления на Киев с северного и северо-западного направлений.

Об этом сообщают источники в Министерстве обороны, передает "Телеграф".

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Не исключается, что в ближайшее время враг осуществит попытку форсирования реки Ирпень.

Также, противник ведет воздушную разведку Вышгородского района, юго-восточной и восточной части побережья Киевского водохранилища. Не исключается высадка речного десанта со стороны водохранилища в районах населенных пунктов Лютеж и Вышгород.

Кроме того, враг попытается возобновить наступление на Чернигов. В тоже время захватчики не прекращают артиллерийские обстрелы объектов военной и гражданской инфраструктуры Чернигова.

Чтобы заблокировать Киев с востока, оккупанты попытаются возобновить наступление в направлении Броваров и Борисполя.

По данным Генштаба, группировка войск удерживает оборону Чернигова и сдерживает продвижение противника в направлении Киева.

Отметим, что 22 марта мэр Борисполя Владимир Борисенко призвал мирных жителей выехать из города, чтобы облегчить работу Вооруженным силам Украины.

Утром, 23 марта, российские войска вновь обстреляли Киев. Повреждены здания в Святошинском и Шевченковском районах, четыре человека травмированы.