Укр

Последствия утреннего обстрела россиянами Киева: появилось видео

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
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Автор
1988
Киев подвергся сильным обстрелам Новость обновлена 23 марта 2022, 11:37
Киев подвергся сильным обстрелам

Здания вокруг места обстрела находятся в ужасном состоянии: выбиты окна и двери, повсюду валяется битое стекло

В среду, 23 марта, российские войска обстреляли Святошинский и Шевченковский районы Киева. Последствия обстрелов Шевченковского района показали на видео.

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На кадрах видно страшнейшие масштабы разрушений. Так, дорожная плитка раскурочена, в земле под ней образовалась воронка. Здания вокруг находятся в ужасном состоянии: выбиты окна и двери, повсюду валяется битое стекло. Внутреннее убранство помещений также пострадало, мебель внутри зданий испорчена.

Как сообщали в КГГА, в Шевченковском районе были возгорания в нескольких частных домах и многоэтажке. Четверо человек получили травмы. Характер разрушений пока еще уточняется.

Как сообщал "Телеграф", ранее спасатели показали фотографии обстрела ТРЦ в Киеве. На снимках видно, что ТРЦ получил сильные повреждения, повсюду валяются обломки, часть помещений полностью выгорела. Также было опубликовано видео разрушительных последствий обстрела ТРЦ Retroville российскими оккупантами.

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#Киев #Россия
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