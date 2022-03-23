Последствия утреннего обстрела россиянами Киева: появилось видео
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 1988
Здания вокруг места обстрела находятся в ужасном состоянии: выбиты окна и двери, повсюду валяется битое стекло
В среду, 23 марта, российские войска обстреляли Святошинский и Шевченковский районы Киева. Последствия обстрелов Шевченковского района показали на видео.
Свежие факты и аналитика — достоверно о войне с россией
На кадрах видно страшнейшие масштабы разрушений. Так, дорожная плитка раскурочена, в земле под ней образовалась воронка. Здания вокруг находятся в ужасном состоянии: выбиты окна и двери, повсюду валяется битое стекло. Внутреннее убранство помещений также пострадало, мебель внутри зданий испорчена.
Как сообщали в КГГА, в Шевченковском районе были возгорания в нескольких частных домах и многоэтажке. Четверо человек получили травмы. Характер разрушений пока еще уточняется.
Как сообщал "Телеграф", ранее спасатели показали фотографии обстрела ТРЦ в Киеве. На снимках видно, что ТРЦ получил сильные повреждения, повсюду валяются обломки, часть помещений полностью выгорела. Также было опубликовано видео разрушительных последствий обстрела ТРЦ Retroville российскими оккупантами.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-