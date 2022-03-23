Оккупанты обстреляли Киев: снова ударили по ТЦ и жилым домам

В результате обстрела есть пострадавшие

Российские оккупанты уже 28-й день продолжают обстреливать мирных жителей Украины из самых страшных орудий. В среду, 23 марта, вражеские войска обстреляли Киев. По некоторой информации, столицу обстреляли из реактивных систем залпового огня "Град".

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в своем Телеграм.

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По информации нардепа, в результате обстрела есть пострадавшие.

Последствия обстрела Киева "Градами"

В то же время в КГГА подтверждают, что враг снова обстрелял Киев, однако не сообщают из какого оружия. В результате обстрелов повреждены здания в Святошинском и Шевченковском районах.

Обстрелам подвергся торговый центр, дома частного сектора и многоэтажки. На данный момент пожар ликвидирован, пострадавшие не обнаружены. Повреждены помещения торгового центра и два частных дома.

Кроме того, утром обстрелам подвергся Шевченковский район Киева, сообщают в КГГА. На месте работают спасатели и медики. Сейчас есть возгорание нескольких частных домов и в многоэтажке. Четверо человек травмированы. Информация о пострадавших и характере разрушений – уточняется.

Как сообщал "Телеграф", ранее спасатели показали фотографии обстрела ТРЦ в Киеве. На снимках видно, что ТРЦ получил сильные повреждения, повсюду валяются обломки, часть помещений полностью выгорела. Также было опубликовано видео разрушительных последствий обстрела ТРЦ Retroville российскими оккупантами.