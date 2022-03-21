Число жертв обстрела Киева резко выросло: видео последствий
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ТРЦ получил сильные повреждения, повсюду валяются обломки, часть помещений полностью выгорела
В результате ночного обстрела ТРЦ Retroville в Киеве, повлекшего за собой масштабный пожар, погибли 8 человек.
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Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.
"Установлено, что вечером 20 марта 2022 г. вооруженные силы РФ, применяя запрещенные международным правом средства ведения войны, произвели ракетный обстрел Подольского района столицы", — сообщили в офисе генпрокурора.
В результате обстрелов российских войск и возникшего пожара был разрушен торговый центр. Также были повреждены окна в близлежащих жилых домах и припаркованные рядом автомобили. По предварительным данным, восемь человек погибли.
На данный момент информация о погибших и пострадавших уточняется.
Прокуратура начала расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Как сообщал "Телеграф", ранее спасатели показали фотографии обстрела ТРЦ в Киеве. На снимках видно, что ТРЦ получил сильные повреждения, повсюду валяются обломки, часть помещений полностью выгорела.