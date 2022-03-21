Укр

Обстрел ТРЦ в Киеве: фото разрушенного торгового центра после бомбежки

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Разрушенный ТРЦ в Киеве Новость обновлена 21 марта 2022, 09:08
Разрушенный ТРЦ в Киеве

Рашисты решили "освободить" украинцев от торгового центра.

Ночью в понедельник, 21 марта, российские оккупационные войска вновь нанесли мощный удар по Киеву, в результате чего случился пожар в одном из торговых центров в Подольском районе столицы. Нардеп Алексей Гончаренко лично отправился на место происшествия, чтобы увидеть масштабы разрушения.

В своем Телеграм-канале Гончаренко опубликовал серию снимков и видео из разрушенного ТРЦ.

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"Я на месте, и не могу осознать эти масштабы. Я не понимаю, как россияне могут до сих пор верить, что они нас "спасают"?" — подписал фото нардеп.

Помимо этого политик отметил, что уже известно о 6 погибших, которых достали из-под обломков. Также есть раненые.

Как сообщалось ране, 20 марта столица уже подвергалась обстрелам со стороны россиян. Так днем обломки снаряда упали на жилую многоэтажку в Святошинском районе, после чего там возник пожар. Известно, что двум жителям понадобилась госпитализация.

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#Киев #Обстрел #Война
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