Укр

Польша сделала неприятное для россии заявление о ядерном оружии

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Автор
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Ярослав Качиньский Новость обновлена 03 апреля 2022, 10:36
Ярослав Качиньский

Польский политик предложил несколько шагов по сдерживанию рф на восточном фланге НАТО

Польский вице-премьер и лидер правящей партии Ярослав Качиньский заявил, что страна открыта для развертывания ядерного вооружения США.

Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag.

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Также он призвал увеличить количество американских военных в Европе до 150 тысяч человек. Отмечается, что на сегодня размещено около 100 тысяч военных.

"Из них 75 000 солдат должны быть постоянно размещены на восточном фланге, то есть на границах с россией, 50 000 солдат только в Прибалтике и в Польше", — сказал Качиньский.

Что касается ядерного оружия США, то он отметил, что инициатива должна исходить от Вашингтона. На фоне угрозы россии Качиньский призвал к созданию большого оперативного командования НАТО в Польше, чтобы это стало сигналом для Москвы о присутствии Альянса.

Напомним, что именно Качинский был автором идеи отправить в Украину миротворцев НАТО.

Как ранее писал "Телеграф", Польша стала одной из стран, которые опубликовали план из 10 пунктов для Европы, чтобы остановить российскую агрессию.

Также в государстве решили на фоне угрозы со стороны россии почти вдвое увеличить свою армию — до 300 тысяч солдат, а также повысить расходы на вооруженные силы.

Теги:
#Польша #Ярослав Качиньский
Ярослав Качиньский
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