В Польше озвучили план по спасению Украины
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План состоит из 10 пунктов.
В пятницу, 25 марта, на фоне полномасштабного вторжения рф в Украину Польша совместно со Словенией и Чехией подготовила план по спасению Украины от российской агрессии.
Соответствующий план представил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в издании Politico.
По мнению Моравецкого, Евросоюз должен выполнить 10 пунктов, если действительно хочет остановить кровавого диктатора владимира путина.
"Прошел месяц, как россия начала полномасштабное наступление на Украину. С тех пор Запад ввел четыре пакета санкций против рф, но война продолжается. Мер явно недостаточно. Нужно сделать гораздо больше, и быстро", — заявил Моравецкий.
План по остановке российской агрессии:
- Отключить все банки рф от SWIFT.
- Ввести единую политику предоставления убежища для российских солдат, которые не хотят служить путинскому режиму
- Полностью остановить российскую пропаганду в Европе.
- Блокировать российские корабли в портах Европы.
- Ввести блокаду для автотранспорта по аналогии с морской
- Расширить санкции против олигархов на их бизнес-среду.
- Приостановить выдачу виз всем гражданам рф.
- Ввести санкции против всех членов партии "Единая Россия".
- Ввести полный запрет на экспорт в Россию технологий, пригодных для военных целей.
- Исключить рф из всех международных организаций.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден прибыл в Польшу, где сделал нашумевшее заявление. До этого лидер свободного мира похвастался самыми тяжелыми в мире санкциями против рф.
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