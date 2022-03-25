В Польше озвучили план по спасению Украины

План состоит из 10 пунктов.

В пятницу, 25 марта, на фоне полномасштабного вторжения рф в Украину Польша совместно со Словенией и Чехией подготовила план по спасению Украины от российской агрессии.

Соответствующий план представил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в издании Politico.

По мнению Моравецкого, Евросоюз должен выполнить 10 пунктов, если действительно хочет остановить кровавого диктатора владимира путина.

"Прошел месяц, как россия начала полномасштабное наступление на Украину. С тех пор Запад ввел четыре пакета санкций против рф, но война продолжается. Мер явно недостаточно. Нужно сделать гораздо больше, и быстро", — заявил Моравецкий.

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План по остановке российской агрессии:

Отключить все банки рф от SWIFT. Ввести единую политику предоставления убежища для российских солдат, которые не хотят служить путинскому режиму Полностью остановить российскую пропаганду в Европе. Блокировать российские корабли в портах Европы. Ввести блокаду для автотранспорта по аналогии с морской Расширить санкции против олигархов на их бизнес-среду. Приостановить выдачу виз всем гражданам рф. Ввести санкции против всех членов партии "Единая Россия". Ввести полный запрет на экспорт в Россию технологий, пригодных для военных целей. Исключить рф из всех международных организаций.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден прибыл в Польшу, где сделал нашумевшее заявление. До этого лидер свободного мира похвастался самыми тяжелыми в мире санкциями против рф.