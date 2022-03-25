Укр

В Польше озвучили план по спасению Украины

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Война с россией Новость обновлена 25 марта 2022, 20:27
Война с россией

План состоит из 10 пунктов.

В пятницу, 25 марта, на фоне полномасштабного вторжения рф в Украину Польша совместно со Словенией и Чехией подготовила план по спасению Украины от российской агрессии.

Соответствующий план представил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в издании Politico.

По мнению Моравецкого, Евросоюз должен выполнить 10 пунктов, если действительно хочет остановить кровавого диктатора владимира путина.

"Прошел месяц, как россия начала полномасштабное наступление на Украину. С тех пор Запад ввел четыре пакета санкций против рф, но война продолжается. Мер явно недостаточно. Нужно сделать гораздо больше, и быстро", — заявил Моравецкий.

План по остановке российской агрессии:

  1. Отключить все банки рф от SWIFT.
  2. Ввести единую политику предоставления убежища для российских солдат, которые не хотят служить путинскому режиму
  3. Полностью остановить российскую пропаганду в Европе.
  4. Блокировать российские корабли в портах Европы.
  5. Ввести блокаду для автотранспорта по аналогии с морской
  6. Расширить санкции против олигархов на их бизнес-среду.
  7. Приостановить выдачу виз всем гражданам рф.
  8. Ввести санкции против всех членов партии "Единая Россия".
  9. Ввести полный запрет на экспорт в Россию технологий, пригодных для военных целей.
  10. Исключить рф из всех международных организаций.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден прибыл в Польшу, где сделал нашумевшее заявление. До этого лидер свободного мира похвастался самыми тяжелыми в мире санкциями против рф.

Теги:
#Украина #Россия #Европейский союз #Война с Россией
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