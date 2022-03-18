Польша в два раза увеличивает армию из-за войны в Украине

В Польше понимают, что надо усиливать обороноспособность.

Польша на фоне полномасштабного вторжения рф в Украину усиливает свою армию.

Соответствующий закон подписал президент Польши Анджей Дуда, передает polskieradio24.

Дуда подписал новый закон об обороне страны, который увеличит армию почти в 2 раза — до 300 тысяч солдат, в частности 50 тысяч в территориальной обороне. Добавим, что Польша увеличит расходы на армию с 2,2% ВВП до 3%. Кроме того, власти раз в 4 года будут утверждать план перевооружений на 15-летний период, а военнослужащие будут получать надбавки. Также в Польше хотят создать базу квалифицированных резервистов для добровольцев.

В странах Европы начинают понимать, что с россией необходимо говорить только на языке силы — других она попросту не понимает. Добавим, что милитаризация Европы уже началась. Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Франция задумывается об усилении обороны из-за потенциальной "большой войны" на континенте, позабыв, что такая война уже началась 24 февраля после вторжения войск рф в Украину.

Ранее сообщалось, что Польша предлагает ввести миротворцев в Украину.