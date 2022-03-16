В Украине может появиться вооруженная миротворческая миссия НАТО: что известно
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Зеленский за такую поддержку стран-партнеров очень благодарен.
Вице-премьер-министр Польши Ярослав Качинский предложил отправить в Украину, против которой Россия развязала войну, вооруженную миротворческую миссию НАТО. Она будет служить не только миру, но и будет иметь гуманитарную миссию.
Соответствующее заявление прозвучало на брифинге во вторник, 15 марта, после завершения встречи между руководителями Украины, Польши, Чехии и Словении.
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Качинский отметил, что миротворческая миссия НАТО действительно может понадобиться Украине.
"Считаю, что нужна миротворческая миссия НАТО или, возможно, какого-нибудь более широкого состава, которая сможет защитить себя, которая с согласия президента и правительства этой страны будет действовать на территории Украины", — заявил он на брифинге в Киеве.
Однако предложенная миссия миротворцев будет не простой, а защищенной вооруженными силами.
"Это не будет безоружная миссия. Она будет служить миру, несению гуманитарной помощи, но также будет защищена соответствующими силами, вооруженными силами", — отметил Качинский.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил представителей стран за помощь.
"Эти уважаемые люди, лидеры своих прекрасных независимых европейских государств, ничего не боятся, а больше боятся за нашу судьбу. И они здесь, чтобы нас поддержать. Это большой, мужественный, правильный и дружеский шаг", — отметил Зеленский.
Глава государства добавил, что Украина абсолютно доверяет Польше, Чехии и Словении и лидерам этих стран.
"И потому, когда мы говорим о гарантиях безопасности, о нашем будущем в ЕС или о санкционной политике, мы знаем 100%, что все, что мы обсуждаем, действительно дойдет до положительной цели для нашей страны, для нашей безопасности и нашего будущего", – резюмировал Зеленский.
Ранее "Телеграф" сообщал, что ПАСЕ выгнала Россию и признала Приднестровье оккупированной территорией.
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