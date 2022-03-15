ПАСЕ изгнала россию и признала Приднестровье оккупированной территорией: подробности

В организации приняли ряд важных решений.

Во вторник, 15 марта, на 20-й день полномасштабного вторжения рф в Украину Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла решение об изгнании рф из организации.

Об этом сообщает Европейская правда.

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По информации источника, за это решение 216 депутатов проголосовали единогласно, лишь трое воздержалось. Добавим, что россия, понимая неизбежность своего исключения, подала заявление о самостоятельном уходе. В ПАСЕ отметили, что продолжат работу с негосударственными институтами в рф, которые противодействуют режиму владимира путина.

Кроме того, ПАСЕ приняла поправку касательно Приднестровья. Теперь этот регион официально считается зоной российской оккупации.

Добавим, что организация также призвала "рассмотреть возможность увеличения помощи Украине по усилению защиты своей территории, включая ее воздушное пространство, чтобы уменьшить человеческие потери и трагические гуманитарные последствия захватнической войны со стороны россии".

Ранее сообщалось, что в США с иронией отреагировали на санкции рф в отношении Байдена.