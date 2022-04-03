Польща зробила неприємну для росії заяву про ядерну зброю

Польський політик запропонував кілька кроків щодо стримування рф на східному фланзі НАТО

Польський віце-прем’єр та лідер правлячої партії Ярослав Качинський заявив, що країна відкрита для розгортання ядерного озброєння США.

Про це він заявив в інтерв’ю німецькому виданню Welt am Sonntag.

Новини про події в Україні та світі читайте у Telegram

Також він закликав збільшити кількість американських військових у Європі до 150 тисяч людей. Зазначається, що сьогодні розміщено близько 100 тисяч військових.

"З них 75 000 солдатів повинні бути постійно розміщені на східному фланзі, тобто на кордонах з росією, 50 000 солдатів тільки в Прибалтиці та Польщі", — сказав Качинський.

Щодо ядерної зброї США, то він зазначив, що ініціатива має виходити від Вашингтона. На тлі загрози росії Качинський закликав до створення великого оперативного командування НАТО в Польщі, щоб це стало сигналом для Москви про присутність Альянсу.

Нагадаємо, що саме Качинський був автором ідеї відправити в Україну миротворців НАТО.

Як раніше писав "Телеграф", Польща стала однією з країн, які опублікували план із 10 пунктів для Європи, щоб зупинити російську агресію. Також у державі вирішили на тлі загрози з боку росії майже вдвічі збільшити свою армію — до 300 тисяч солдатів, а також підвищити видатки на збройні сили.