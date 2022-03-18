Польща вдвічі збільшує армію через війну в Україні

У Польщі розуміють, що треба посилювати обороноздатність.

Польща на тлі повномасштабного вторгнення рф в Україну посилює свою армію.

Відповідний закон підписав президент Польщі Анджей Дуда, передає polskieradio24.

Дуда підписав новий закон про оборону країни, який збільшить армію майже вдвічі — до 300 тисяч солдатів, зокрема 50 тисяч у територіальній обороні. Додамо, що Польща збільшить витрати на армію із 2,2% ВВП до 3%. Крім того, влада раз на 4 роки затверджуватиме план переозброєнь на 15-річний період, а військовослужбовці отримуватимуть надбавки. Також у Польщі хочуть створити базу кваліфікованих резервістів для добровольців.

У країнах Європи починають розуміти, що з росією треба говорити лише мовою сили — інших вона просто не розуміє. Додамо, що мілітаризація Європи вже розпочалася. Напередодні президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Франція замислюється про посилення оборони через потенційну "велику війну" на континенті, забувши, що така війна вже почалася 24 лютого після вторгнення військ росії в Україну.

Раніше повідомлялося, що Польща пропонує запровадити миротворців в Україну.