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Макрон здивував заявою щодо війни

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Емманюель Макрон та Володимир Зеленський Новина оновлена 17 березня 2022, 18:32
Емманюель Макрон та Володимир Зеленський

У Франції починають розуміти, що путін не зупиниться на Україні.

У четвер, 17 березня, на 22-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну президент Франції Емманюель Макрон заявив, що необхідно готуватися до "великої війни".

Відповідну заяву президент Франції зробив під час брифінгу у четвер.

Президент зазначив, що Франції та інші країни Заходу необхідно збільшити оборонний бюджет через можливу континентальну війну в Європі. При цьому Макрон, певне, забув, що велика війна вже почалася після повномасштабного вторгнення росії в Україну.

"Наші сили — єдина повноцінна армія на європейському континенті. Нам потрібно збільшити інвестиції, щоб бути готовими до можливого збройного конфлікту високої інтенсивності, який може розпочатися на нашому континенті", — заявив Макрон.

Нагадаємо, Макрон активно веде переговори з президентом України Володимиром Зеленським і кривавим диктатором володимиром путіним, проте зупинити агресію рф за допомогою діалогу президент Франції не зумів. Також глава французької держави підтримав відключення росії від SWIFT. 14 березня Макрон пообіцяв посилити санкції проти рф.

Теги:
#Україна #Франція #Росія #Емманюель Макрон
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