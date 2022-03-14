Посилять санкції: Макрон і Байден обговорили протидію росії та допомогу Україні

Франція та США домовилися посилити санкції проти росії

Президент Франції Еммануель Макрон після розмови з російським кривавим диктатором володимиром путіним зателефонував із президентами США та України Джо Байденом та Володимиром Зеленським, щоб обговорити подальші кроки щодо припинення війни в нашій країні.

Про це повідомила пресслужба Єлисейського палацу.

У повідомленні зазначено, що під час переговорів з Байденом сторони домовилися посилити вже введені проти росії санкції, підтримати Україну та вжити заходів, які можуть допомогти завершити війну.

Під час переговорів із Зеленським Макрон ознайомився із поточною ситуацією в Україні, після чого розповів своєму колезі про додаткову допомогу, яку готує ЄС. Крім того, сторони обговорили хід подальших переговорів між Україною та Росією і домовилися координувати свої кроки надалі.

Як повідомлялося раніше, 13 березня російські ракети впали на території полігону у Львівській області, який знаходиться лише за 20 кілометрів від кордону Польщі.

Після цього Зеленський знову закликав НАТО закрити небо над Україною, оскільки наступні російські ракети можуть впасти вже на території країн-членів Альянсу.