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Переговори з диктатором: Шольц та Макрон знову зателефонували путіну

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Шольц і Макрон намагаються перевперти кремлівську гідру. Новина оновлена 12 березня 2022, 13:59
Шольц і Макрон намагаються перевперти кремлівську гідру.

Європа наполягає на необхідності переговорів щодо ситуації в Україні

Вже вкотре за кілька останніх днів російський кривавий диктатор володимир путін провів телефонні переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Головна тема — війна Росії проти України.

Новина повідомляє "Телеграф", посилаючись на інформацію французького телеканалу BFM TV.

Політики обговорювали питання припинення вогню на території України та, найімовірніше, спроби уникнути загальної гуманітарної катастрофи. Конкретики щодо переговорів поки не повідомляється, невідома і тривалість спільної бесіди, яку проводили високопосадовці.

Хто саме став ініціатором дзвінка, не уточнюється. При цьому журналісти зазначають, що нові переговори стали можливими після висловлювання Макроном песимістичних поглядів щодо російсько-української війни.

Нагадаємо, що попередня телефонна розмова між згаданою трійцею відбулася у четвер, 10 березня. Тоді європейські політики наполягали на припиненні військових дій російської армії в Україні, щоб була можливість сісти за стіл переговорів.

Незабаром після цього Макрон заявив, що до закінчення війни не бачить для України можливості вступу до Євросоюзу.

Теги:
#Україна #Німеччина #Франція #Росія #Війна #Володимир Путін #Олаф Шольц #Емманюель Макрон
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