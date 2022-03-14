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Закрийте небо над Україною: Зеленський попередив НАТО про серйозну загрозу

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Володимир Зеленський Новина оновлена 14 березня 2022, 00:47
Володимир Зеленський

Полігон на Львівщині, по якому росіяни вдарили ракетами, знаходився за 20 кілометрів від кордону Польщі.

Вісімнадцятий день російського наступу на Україну був дуже складним з огляду на те, що окупанти 30-ма ракетами атакували Львівську область, де знищили Міжнародний центр миротворчості та безпеки. Президент України Володимир Зеленський з цього приводу зазначив, що знищений об'єкт знаходився всього за 20 кілометрів від кордонів Польщі й тепер лише питання часу, коли росіяни вдарять ракетою по НАТО.

Про це йшлося у вечірньому зведенні президента за 13 березня.

"Російські ракети та авіабомби знову били по нашій державі. Від Сходу до Заходу — 30 ракет на одну тільки Львівську область. Внаслідок обстрілу Міжнародного центру миротворчості та безпеки загинуло 35 людей, ще 134 отримали поранення.Там не відбувалося нічого, що могло б загрожувати території російської федерації. І всього лише у 20 кілометрах звідти кордони НАТО", — повідомив Зеленський.

Він зазначив, що минулого року кілька разів попереджав НАТО про необхідність санкцій проти росії, але його не послухали, а цього разу він наголошує на тому, що небо над Україною треба закрити.

"Я повторюю знову, якщо ви не закриєте небо, то це лише питання часу, коли російські ракети впадуть вже на вашу територію, на територію НАТО, на домівки громадян країн-членів Північноатлантичного Альянсу", — попередив президент України.

Зеленський додав, що за 13 березня окупанти у Київській області вбили американського журналіста Брента Ренауда, а його колегу поранили. Також росіяни завдали удару по Святогірській лаврі (УПЦ МП). На час удару на території церкви знаходилися тільки монахи та сотні біженців. Жодної військової цілі у лаврі не було. Один лише цей факт говорить про брехливість російської ідеології.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Україна незабаром може отримати від країн НАТО зброю, якою цілком зможе закрити небо самостійно. Мова може йти про американські комплекси ППО Patriot і логічне завершення історії з польськими винищувачами.

Теги:
#Україна #НАТО #Росія #Війна #Зеленський #Відео
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