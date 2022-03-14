Усилят санкции: Макрон и Байден обсудили противодействие россии и помощь Украине
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Франция и США договорились усилить санкции против россии
Президент Франции Эммануэль Макрон после разговора с российским кровавым диктатором владимиром путиным созвонился с президентами США и Украины Джо Байденом и Владимиром Зеленским, чтобы обсудить дальнейшие шаги по прекращению войны в нашей стране.
Об этом сообщила пресс-служба Елисейского дворца.
В сообщении указано, что во время переговоров с Байденом стороны договорились усилить уже введенные против россии санкции, поддержать Украину и предпринять действия, которые могут помочь завершить войну.
Во время переговоров с Зеленским Макрон ознакомился с текущей ситуацией в Украине, после чего рассказал своему коллеге о дополнительной помощи, которую готовит ЕС. Кроме того стороны обсудили ход дальнейших переговоров между Украиной и россией и договорились координировать свои шаги в дальнейшем.
Как сообщалось ранее, 13 марта российские ракеты упали на территории полигона во Львовской области, который находится всего лишь в 20 километрах от границы Польши.
После этого Зеленский вновь призвал НАТО закрыть небо над Украиной, так как следующие российские ракеты могут упасть уже на территории стран-членов Альянса.
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