Усилят санкции: Макрон и Байден обсудили противодействие россии и помощь Украине

Франция и США договорились усилить санкции против россии

Президент Франции Эммануэль Макрон после разговора с российским кровавым диктатором владимиром путиным созвонился с президентами США и Украины Джо Байденом и Владимиром Зеленским, чтобы обсудить дальнейшие шаги по прекращению войны в нашей стране.

Об этом сообщила пресс-служба Елисейского дворца.

В сообщении указано, что во время переговоров с Байденом стороны договорились усилить уже введенные против россии санкции, поддержать Украину и предпринять действия, которые могут помочь завершить войну.

Во время переговоров с Зеленским Макрон ознакомился с текущей ситуацией в Украине, после чего рассказал своему коллеге о дополнительной помощи, которую готовит ЕС. Кроме того стороны обсудили ход дальнейших переговоров между Украиной и россией и договорились координировать свои шаги в дальнейшем.

Как сообщалось ранее, 13 марта российские ракеты упали на территории полигона во Львовской области, который находится всего лишь в 20 километрах от границы Польши.

После этого Зеленский вновь призвал НАТО закрыть небо над Украиной, так как следующие российские ракеты могут упасть уже на территории стран-членов Альянса.