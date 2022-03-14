Укр

Усилят санкции: Макрон и Байден обсудили противодействие россии и помощь Украине

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Последствия обстрелов российскими войсками украинских городов Новость обновлена 14 марта 2022, 03:48
Последствия обстрелов российскими войсками украинских городов

Франция и США договорились усилить санкции против россии

Президент Франции Эммануэль Макрон после разговора с российским кровавым диктатором владимиром путиным созвонился с президентами США и Украины Джо Байденом и Владимиром Зеленским, чтобы обсудить дальнейшие шаги по прекращению войны в нашей стране.

Об этом сообщила пресс-служба Елисейского дворца.

В сообщении указано, что во время переговоров с Байденом стороны договорились усилить уже введенные против россии санкции, поддержать Украину и предпринять действия, которые могут помочь завершить войну.

Во время переговоров с Зеленским Макрон ознакомился с текущей ситуацией в Украине, после чего рассказал своему коллеге о дополнительной помощи, которую готовит ЕС. Кроме того стороны обсудили ход дальнейших переговоров между Украиной и россией и договорились координировать свои шаги в дальнейшем.

Как сообщалось ранее, 13 марта российские ракеты упали на территории полигона во Львовской области, который находится всего лишь в 20 километрах от границы Польши.

После этого Зеленский вновь призвал НАТО закрыть небо над Украиной, так как следующие российские ракеты могут упасть уже на территории стран-членов Альянса.

Теги:
#Франция #Джо Байден #Владимир Зеленский #Эммануэль Макрон
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