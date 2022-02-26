Франція підтримала відключення Росії від SWIFT та пообіцяла дати зброю Україні

Франція підтримала Україну санкціями проти глави Кремля.

Франція приєдналася до інших країн Європи, які підтримали відключення Росії від міжбанківської системи SWIFT через початок повномасштабного військового вторгнення в Україну. Крім того, вона передасть нашій країні оборонну зброю.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками розмови із французьким колегою Еммануелем Макроном.

"Франція з нами у найскладніші моменти. Підтримано відключення від SWIFT та запровадження персональних санкцій проти Путіна, забезпечення оборонною зброєю", — написав він.

Як повідомлялося раніше, 25 лютого ідею відключення Росії від SWIFT підтримала Італія, хоча раніше її уряд виступав проти.

Водночас низка країн уже оголосили про введення санкцій проти російського президента, серед них США та Великобританія.

Варто зазначити, що Китай хоч і не заявляв про підтримку санкцій, але два найбільші банки країни вже припинили фінансувати угоди щодо сировини з Росією.

Нагадаємо, Росія розпочала вторгнення в Україну рано-вранці 24 лютого, після чого в країні було введено воєнний стан.

У п’ятницю, 25 лютого, російські війська розпочали масштабну наступальну операцію на Київ. За словами Зеленського, ніч на 26 лютого буде найскладнішою, оскільки російські війська підуть на штурм у всіх напрямках.