Франция поддержала отключение России от SWIFT и пообещала дать оружие Украине

Франция поддержала Украину санкциями против главы Кремля.

Франция присоединилась к другим странам Европы, которые поддержали отключение России от межбанковой системы SWIFT из-за начала полномасштабного военного вторжения в Украину. Кроме того, она передаст нашей стране оборонное оружие.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам разговора с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

"Франция с нами в самые сложные моменты. Поддержано отключение от SWIFT и введение персональных санкций против Путина, обеспечение оборонным оружием", — написал он.

Как сообщалось ранее, 25 февраля идею отключения России от SWIFT поддержала Италия, хотя ранее ее правительство выступало против.

Вместе с тем ряд стран уже объявили о введении санкций против российского президента, в их числе США и Великобритания.

Стоит отметить, что Китай хоть и не заявлял о поддержке санкций, но два крупнейших банка страны уже прекратили финансировать сделки по сырью с Россией.

Напомним, Россия начала вторжение в Украину ранним утром 24 февраля, после чего в стране было введено военное положение.

В пятницу, 25 февраля, российские войска начали масштабную наступательную операцию на Киев. По словам Зеленского ночь на 26 февраля будет самой сложной, поскольку российские войска пойдут на штурм по всем направлениям.