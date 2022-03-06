Макрон поговорив з Зеленським після дзвінка путіну: що обговорювали

Президент України про підсумки розмови наразі не поінформував.

Президент Франції Еммануель Макрон у неділю, 6 березня, провів переговори з кривавим диктатором володимиром путіним, після чого зателефонував українському президенту Володимиру Зеленському.

Про це він повідомив у своєму Твіттері.

"Ми ведемо роботу щодо збереження цілісності цивільних ядерних об’єктів України, на додаток до пріоритетних вимог, що висуваються до росії: припинення вогню та захист мирних жителів", — написав він.

Як повідомлялося раніше, російські війська в Україні продовжують скоювати військові злочини. Так, за даними ООН з початку вторгнення, окупанти вбили 351 мирного жителя нашої країни, ще 707 отримали поранення.

Крім того, стурбованість світової спільноти помітно зросла, коли в ніч на 4 березня окупаційні війська обстріляли із важкої зброї Запорізьку АЕС в Енергодарі, через що МАГАТЕ вже пообіцяло надіслати в Україну перевіряльників, які мають відвідати атомні електростанції нашої країни.

Як відомо, делегації України та росії мають розпочати третій раунд переговорів вже 7 березня. Наразі зрозуміло, що росіяни висувають Україні вимоги щодо Криму та "незалежності" ОРДЛО у межах Донецької та Луганської областей, а також відмова від курсу в НАТО.