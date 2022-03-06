Рус

Макрон поговорив з Зеленським після дзвінка путіну: що обговорювали

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
191
Еммануель Макрон та Володимир Зеленський Новина оновлена 06 березня 2022, 22:25
Еммануель Макрон та Володимир Зеленський

Президент України про підсумки розмови наразі не поінформував.

Президент Франції Еммануель Макрон у неділю, 6 березня, провів переговори з кривавим диктатором володимиром путіним, після чого зателефонував українському президенту Володимиру Зеленському.

Про це він повідомив у своєму Твіттері.

"Ми ведемо роботу щодо збереження цілісності цивільних ядерних об’єктів України, на додаток до пріоритетних вимог, що висуваються до росії: припинення вогню та захист мирних жителів", — написав він.

Як повідомлялося раніше, російські війська в Україні продовжують скоювати військові злочини. Так, за даними ООН з початку вторгнення, окупанти вбили 351 мирного жителя нашої країни, ще 707 отримали поранення.

Крім того, стурбованість світової спільноти помітно зросла, коли в ніч на 4 березня окупаційні війська обстріляли із важкої зброї Запорізьку АЕС в Енергодарі, через що МАГАТЕ вже пообіцяло надіслати в Україну перевіряльників, які мають відвідати атомні електростанції нашої країни.

Як відомо, делегації України та росії мають розпочати третій раунд переговорів вже 7 березня. Наразі зрозуміло, що росіяни висувають Україні вимоги щодо Криму та "незалежності" ОРДЛО у межах Донецької та Луганської областей, а також відмова від курсу в НАТО.

Теги:
#Україна #Франція #Росія #Володимир Зеленський #Еммануель Макрон
Сили спеціальних операцій ЗС України "віджали" російський танк
Україна
Тихо прийшли і віджали танк: голова Генштабу показав, як працюють ССО
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Сили спеціальних операцій ЗС України "віджали" російський танк
Тихо прийшли і віджали танк: голова Генштабу показав, як працюють ССО
Дата публікації
Категорія
Автобуси для евакуації
Загибель мирних жителів в Ірпені: українці вражені історією загиблої сім’ї
Дата публікації
Категорія
Штрафи за прострочені платежі поки що не нараховуватимуть
Оплата комуналки в умовах війни: чи штрафуватимуть українців за прострочені платежі
Дата публікації
Категорія
Давид Арахамія
НАТО, Крим та Донбас: Арахамія розповів, на що готова Україна на переговорах з рф
Дата публікації
Категорія
Ситуація в Україні продовжує залишатися напруженою
Війна — день 11: росія втрачає літаки і в помсту бомбить українські міста