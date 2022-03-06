Макрон поговорил с Зеленским после звонка путину: что обсуждали

Президент Украины об итогах разговора пока не информировал.

Президент Франции Эммануэль Макрон в воскресенье, 6 марта, провел переговоры с кровавым диктатором владимиром путиным, после чего созвонился с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Об этом он сообщил в своем Твиттер.

"Мы ведем работу по сохранению целостности гражданских ядерных объектов Украины, в дополнение к приоритетным требованиям, предъявляемым к россии: прекращение огня и защита мирных жителей", — написал он.

Как сообщалось ранее, российские войска в Украине продолжают совершать военные преступления. Так по данным ООН с начала вторжения оккупанты убили 351 мирного жителя нашей страны, еще 707 получили ранения.

Кроме того, обеспокоенность мирового сообщества заметно возросла, когда в ночь на 4 марта оккупационные войска обстреляли из тяжелого оружия Запорожскую АЭС в Энергодаре, из-за чего МАГАТЭ уже пообещало прислать в Украину проверяющих, которые должны посетить атомные электростанции нашей страны.

Как известно, делегации Украины и россии должны начать третий раунд переговоров уже 7 марта. В настоящее время понятно, что россияне выдвигают Украине требования по Крыму и "независимости" ОРДЛО в границах Донецкой и Луганской областей, а также отказ от курса в НАТО.